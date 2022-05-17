تركيا تترقّب زيارةً لبوتن الى البلاد في الأيام القادمة

تحافظ تركيا على دور وسطي ومتوازن بين طرفي النزاع الدائر في أوكرانيا منذ 24 شباط. اذ أعلنت الدولة العضو في حلف الأطلسي أنها ستظل في حالة تنسيق مع الغرب وأعضاء الحلف، لكنها في ذات الوقت لن تتجه إلى المخاطرة في علاقاتها مع روسيا، من خلال إبداء أي نوع من الاصطفاف الكلي مع أوكرانيا.

في هذا الشأن، كشفت وسائل إعلام تركية أنه من المتوقع زيارة الرئيس الروسي “فلاديمير بوتين” إلى تركيا في الأيام المقبلة،لافتةً الى أن بوتن تلقّى دعوة من نظيره التركي رجب طيب أردوغان إلى اجتماع عمل بين روسيا وتركيا على أعلى مستوى.

وأشارت صحيفة “يني إرمافاك” التركية إلى أّن وفدًا برئاسة نائب رئيس الوزراء الروسي “ألكسندر نوفاك” سيصل إلى أنقرة يوم غد الأربعاء، وسيعقد اجتماعات مع الإدارات الاقتصادية التركية، كما سيضم الوفد رجال أعمال لاستغلال الفرص الاستثمارية في تركيا.

وبحسب الصحيفة، سيتم وضع الخطة لاجتماع عمل رفيع المستوى بين تركيا وروسيا خلال الاجتماعات.

وأفادت بأن أردوغان دعا بوتين، عبر اتصال هاتفي، إلى تركيا لحضور اجتماع عمل رفيع المستوى. وفي هذا الصدد، من المتوقع أن يزور بوتين تركيا في الأيام المقبلة.

بالإضافة إلى ذلك، يلاحظ أن أحد مواضيع مفاوضات الوفد بقيادة نوفاك سيكون نقل البضائع، “لتعزيز حجم التجارة بين البلدين، الذي بلغ 33 مليار دولار العام الماضي”.