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تركيا تجلي الآلاف من السكان بسبب حرائق الغابات

منذ 11 دقيقة
آخر تحديث: 27 - يوليو - 2025 7:38 مساءً
إطفائي يعمل بعد حريق غابة في منطقة أكسو في أنطاليا، مدينة متوسطية في جنوب تركيا، 25 يوليو 2025. رويترز

إطفائي يعمل بعد حريق غابة في منطقة أكسو في أنطاليا، مدينة متوسطية في جنوب تركيا، 25 يوليو 2025. رويترز

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يكافح رجال الإطفاء حرائق الغابات في أنحاء تركيا اليوم الأحد وسط موجة حارة شديدة في البحر المتوسط، حيث أجلت السلطات أكثر من 3600 شخص من مناطق في محافظتين.

وقال وزير الزراعة والغابات إبراهيم يومقلي للصحفيين إن رجال الإطفاء سيطروا إلى حد بعيد على حرائق الغابات في محافظتي مرسين وأنطاليا الجنوبيتين وكذلك محافظة أوشاك بوسط تركيا، لكن الحرائق في محافظة بورصة في الشمال الغربي ومحافظة كارابوك الشمالية لا تزال مشتعلة.

واندلع حريق هائل في إحدى مناطق الغابات في بورصة، التي تضم معظم صناعة السيارات في تركيا، أمس السبت. وأُغلق جزء من الطريق السريع الذي يربط إسطنبول بمدينة إزمير الغربية لفترة وجيزة ليل السبت بسبب الحريق.

وأظهرت لقطات مصورة أن ألسنة اللهب اجتاحت الأشجار في مناطق قريبة من المنازل في بورصة بينما غطى الدخان سماء المدينة.

وقال يومقلي إن السلطات أجلت نحو 1765 شخصا في منطقة كستل في بورصة، مضيفا أن ألفين من رجال الإطفاء يكافحون الحريق الهائل في المنطقة بمساعدة ست طائرات إطفاء وأربع طائرات هليكوبتر.

وفي محافظة كارابوك الشمالية، حيث تشتعل حرائق غابات كبيرة منذ خمسة أيام، قال يومقلي إنه تسنى إجلاء 1839 شخصا في 19 قرية. وأضاف أن ثلاث طائرات و16 طائرة هليكوبتر تتصدى للحرائق في المنطقة وسط ظروف صعبة.

وأضاف “نمر بأوقات محفوفة بالمخاطر. ولن ينتهي هذا الأمر على ما يبدو في غضون يومين أو ثلاثة”، في إشارة إلى موجة الحر.

وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية التركية أن تصل درجات الحرارة في مناطق عدة بتركيا إلى أكثر من 40 درجة مئوية اليوم الأحد، أي ما بين ست إلى 12 درجة فوق المعدلات الموسمية، فيما بلغت درجات الحرارة 50 درجة مئوية في جنوب شرق تركيا أمس السبت للمرة الأولى في التاريخ المسجل.

    المصدر :
  • رويترز

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