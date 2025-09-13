السبت 21 ربيع الأول 1447 ﻫ - 13 سبتمبر 2025 |
تركيا تحتجز رئيس بلدية منطقة بإسطنبول وآخرين في تحقيق فساد

منذ 49 دقيقة
آخر تحديث: 13 - سبتمبر - 2025 12:50 مساءً
أشخاص يشاركون في تجمع احتجاجي على قرار محكمة صدر مؤخراً بإقالة قيادة حزب الشعب الجمهوري (CHP) المعارض الرئيسي في محافظة إسطنبول، في إسطنبول، تركيا، 10 سبتمبر 2025. رويترز

ذكرت قناة تي.آر.تي الإخبارية الرسمية التركية اليوم السبت أن مدعيا عاما بالبلاد أمر باحتجاز 48 مشتبها بهم، من بينهم رئيس بلدية منطقة بايرام باشا التي تديرها المعارضة في إسطنبول، في إطار تحقيق في فساد.

وأضافت القناة أن الشرطة نفذت مداهمات في الصباح الباكر في 72 موقعا لمصادرة وثائق واحتجاز المشتبه بهم بتهم تشمل الاختلاس والرشوة والتلاعب في مناقصات.

وزعم حسن موتلو رئيس بلدية بايرام باشا، المنتمي لحزب الشعب الجمهوري المعارض الرئيسي، في منشور على موقع إكس إنه ليس لديه ما يخفيه ووصف التحقيق بأنه “عملية سياسية قائمة على افتراء لا أساس له من الصحة”.

وتأتي الاعتقالات في خضم حملة مستمرة منذ ما يقرب من عام على حزب الشعب الجمهوري والبلديات التي يديرها، شهدت اعتقال وسجن المئات من أعضاء الحزب.

وقد يؤدي حكم محكمة من المقرر أن يصدر يوم الاثنين إلى عزل رئيس حزب الشعب الجمهوري في قضية يُنظر إليها على نطاق واسع على أنها اختبار للتوازن الهش في البلاد بين المؤسسات الديمقراطية والسلطة المركزية.

    المصدر :
  • رويترز

