تركيا تحث الخطى لبناء منازل لنحو 1.5 مليون شخص شردتهم الزلازل

قال مسؤول حكومي (الجمعة 24-2-2023) إن تركيا بدأت مسعى لإعادة بناء منازل بعد الزلزال المدمر الذي وقع هذا الشهر وتجاوز عدد قتلاه في تركيا وسوريا 50 ألف شخص.

وأدى الزلزال الذي وقع في السادس من فبراير شباط الجاري إلى انهيار أو الإضرار بشدة بأكثر من 160 ألف مبنى ضمت 520 ألف شقة. وأودى الزلزال بحياة عشرات الآلاف في تركيا وسوريا المجاورة.

وجاء في أحدث بيانات لهيئة إدارة الكوارث والطوارئ التركية (آفاد) مساء الجمعة أن عدد قتلى الزلازل في تركيا ارتفع إلى 44218 شخصا.

ومع ارتفاع حصيلة القتلى المعلن عنها في سوريا إلى 5914، ارتفع إجمالي عدد القتلى في البلدين إلى أكثر من 50 ألفا.

وتعهد الرئيس رجب طيب أردوغان الذي يستعد لانتخابات خلال شهور ببناء منازل جديدة في غضون عام، لكن خبراء قالوا إن السلطات يجب أن تقدم معايير السلامة على السرعة. وانهارت بعض المباني التي كان من المفترض أن تتحمل الهزات الأرضية جراء أحدث الزلازل.

وقال المسؤول الحكومي الذي طلب عدم الكشف عن هويته “طرحت السلطات مناقصات وعقودا لإنجاز بضعة مشروعات. العملية تسير بسرعة كبيرة”. وأضاف أنه لن يكون هناك أي تهاون في معايير السلامة.

وتقول السلطات إنه تم إرسال خيام للكثيرين الذين أصبحوا بلا مأوى لكن الناس تحدثوا عن مشكلات في الحصول عليها.

وقال مليك (67 عاما) الذي كان ينتظر في طابور للحصول على مساعدات خارج مدرسة في مدينة هسة “لدي ثمانية أطفال. نحن نعيش في خيمة. هناك ماء فوق (الخيمة) والأرض رطبة. نحن نطلب المزيد من الخيام ولا يعطونها لنا”.

وتستخدم جماعة متطوعين المدرسة كمركز لتوزيع المساعدات. وقالت سمية كارابوتشيك، وهي إحدى المتطوعات، إن نقص الخيام ما زال يمثل أكبر مشكلة.

وتعرضت حكومة أردوغان لانتقادات شديدة بسبب طريقة استجابتها للدمار الذي خلفه الزلزال وبسبب ما يقول كثيرون من الأتراك أنه تقاعسها لسنوات عن تطبيق ضوابط جودة البناء.

وقال برنامج الأمم المتحدة الإنمائي إن الدمار تسبب في تشريد نحو 1.5 مليون شخص وإن هناك حاجة لبناء 500 ألف منزل جديد.

وقال إنه طلب 113.5 مليون دولار من إجمالي مليار دولار طالبت بها الأمم المتحدة الدول الأسبوع الماضي وإنه سيستخدم هذه الأموال في إزالة الأنقاض.

وجاء في تقديرات برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أن الزلزال المدمر تمخض عما يتراوح بين 116 مليون طن و210 ملايين طن، مقارنة مع 13 مليون طن من الركام خلفها الزلزال الذي ضرب شمال غرب تركيا عام 1999.

وأصدرت تركيا أيضا لوائح جديدة تسمح للشركات والمنظمات الخيرية ببناء مساكن وأماكن عمل تتبرع بها لوزارة البيئة والتطوير العمراني لتسلمها للمحتاجين.

وغادر كثيرون من الناجين منطقة جنوب تركيا التي ضربها الزلزال وأقام بعضهم خياما ومنازل مصنوعة من الحاويات وأماكن إيواء أخرى ترعاها الحكومة.