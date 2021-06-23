تركيا تحسم موقفها بشأن إرسال قوات إضافية إلى أفغانستان

كشفت وزارة الدفاع التركية، عن قرارها بشأن إرسال مزيد من القوات العسكرية إلى أفغانستان، لتأمين مطار كابل عقب الانسحاب الأمريكي.

قال وزير الدفاع التركي خلوصي أكار إن بلاده لن ترسل مزيدا من القوات إلى أفغانستان في إطار خطة تشغيل وتأمين مطار كابل في أعقاب انسحاب القوات الأمريكية وحلف الأطلسي من هناك.

ونقلت قناة “تي.آر.تي خبر” الرسمية عن أكار قوله: “نحن حاضرون هناك في واقع الأمر”، في إشارة إلى وجود نحو 500 جندي في أفغانستان في إطار بعثة “الدعم الحازم” التابعة لحلف الأطلسي.

وتابع: “الأمر الجوهري هو استمرار وجودنا في المطار”.

وكانت تركيا قد عرضت حراسة مطار حامد كرزاي وتشغيله بعد انسحاب قوات حلف الأطلسي وتجري محادثات مع الحلفاء، وتحديدا الولايات المتحدة، بشأن الدعم المالي واللوجيستي للمهمة.

وقالت وزارة الدفاع التركية إن وفدا أمريكيا سيجري محادثات بهذا الصدد في أنقرة غدا الخميس.

يذكر أن واشنطن كانت قد أعلنت أنها ستسحب جميع القوات الأمريكية من أفغانستان دون شروط بحلول شهر سبتمبر.

وكانت حركة طالبان الأسبوع الماضي،قد حذرت تركيا بشأن نشر قواتها في أفغانستان، معربة عن مخاوفها من تحويل أفغانستان إلى ساحة لعب للمتنافسين الإقليميين، بذريعة حراسة مطار “حامد كرزاي” الدولي في كابول.

المتحدث باسم المكتب السياسي للحركة، “محمد نعيم” قال: “لا ينبغي لجمهورية تركيا الإسلامية أن ترتكب مثل هذا الخطأ الكبير، الذي لا يخدم مصلحتها ولا مستقبل الأفغان، ليس من المناسب لدولة إسلامية أن تكون في عداوة مع دولة إسلامية أخرى نيابة عن الكفار المحتلين”.