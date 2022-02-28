تركيا تحظر عبور السفن الحربية الروسية لمضيقي البوسفور والدردنيل

أعلنت الحكومة التركية أنها أخطرت روسيا رسميا بأنها قررت منع عبور السفن الحربية الروسية مضيقي البوسفور والدردنيل.

وقال وزير الخارجية التركي تشاووش أوغلو، إن “تركيا لن تسمح بمرور السفن الحربية عبر المضيق”، محذرا جميع الدول الساحلية وغير الساحلية للبحر الأسود بالأمر.

وأضاف: “نجدد التزامنا بما تنص عليه معاهدة (مونترو) فيما يتعلق بالملاحة البحرية، وسنواصل العمل بذلك”.

وتابع أوغلو “نملك صلاحية منع عبور السفن الحربية التابعة للدول المتحاربة حتى لو لم نكن طرفا في الحرب”

وبموجب اتفاقية مونترو، تسيطر تركيا على مرور السفن بين البحر الأبيض المتوسط ​​والبحر الأسود، مما يجعلها لاعبا أساسيا في الصراع الحالي بين أوكرانيا وروسيا.

ما الأهمية الجيوسياسية لمضيقي البسفور والدردنيل؟

تمتلك تركيا موقعا بحريا فريدا يجعلها تتحكم في اثنين من أضيق وأهم الممرات البحرية في العالم، ويعدّ مضيقا البسفور والدردنيل المخرج الوحيد للسفن الروسية والأوكرانية من البحر الأسود المغلق.

ويتصل البحر الأسود مع البحر المتوسط بواسطة مضيقي البسفور والدردنيل، ويتميز الممران بضيقهما، ويبلغ طول الدردنيل 58 كيلومترا، وأدنى عرض له 868 مترا، ويراوح عمقه بين 50 و90 مترا.

أما البسفور فهو أقصر وأضيق من الدردنيل إذ يبلغ طوله 27 كيلومترا، وأدنى عرض له 640 مترا، ويصل عمقه 70 مترا. وتقع مدينة إسطنبول على جانبي مضيق البسفور الذي يصل بين البحر الأسود وبحر مرمرة. ويعتبر مع مضيق الدردنيل الحدود الجنوبية بين قارتي آسيا وأوروبا.

أما مضيق الدردنيل، فيعد ممرا مائيا دوليا يربط بحر مرمرة ببحر إيجة، ويفصل المضيق ما بين شاطئ آسيا الصغرى وشبه جزيرة جاليبولي في الجانب الأوروبي، وهما من الأراضي التركية. ويبلغ طول المضيق حوالي 61 كلم، وعرضه يتراوح بين 1.2 و6 كلم، ويتراوح عمقه بين 50 و60 مترا.