تركيا تحقق ثاني أفضل أداء للصادرات في شهر مارس على الإطلاق

كشف وزير التجارة التركي عمر بولاط، أن صادرات بلاده بلغت 23.4 مليار دولار في مارس/آذار 2025، مسجلةً ثاني أعلى رقم في تاريخ هذا الشهر.

وأشار بولاط، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس مجلس المصدرين الأتراك (TİM) مصطفى غل تبه، إلى تسجيل نتائج إيجابية من خلال البرنامج الاقتصادي المطبق.

وأضاف أن تركيا، رغم التحديات العالمية، واصلت نموها الاقتصادي، حيث حققت معدلات نمو بلغت 1.9 بالمئة في 2020، و11.4 بالمئة في 2021، و5.5 بالمئة في 2022، و5.1 بالمئة في 2023، و3.2 بالمئة في 2024.

كما أوضح بولات أن صادرات تركيا في شهر مارس تعد خامس أعلى قيمة شهرية للصادرات في تاريخ الجمهورية.

من ناحية أخرى، قال بولاط إنه سيزور الولايات المتحدة منتصف مايو/أيار لمناقشة الرسوم الجمركية الإضافية.

وأشار بولاط إلى أن تركيا ارتقت إلى مصاف الدول ذات الدخل المرتفع وفقًا لتعريفات البنك الدولي.

وفي تعليقه على الرسوم الجمركية الإضافية من قبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال بولاط: “قررت إدارة ترامب فرض رسوم جمركية إضافية على جميع دول العالم، بما في ذلك تركيا، التي تخضع لرسوم إضافية بنسبة 10 بالمئة”.

وأضاف: “تم فرض رسوم أعلى بكثير على دول أخرى منافسة لتركيا، خاصة في شرق آسيا. سنناقش هذه القضية خلال زيارتنا إلى الولايات المتحدة في منتصف مايو، وسنعمل على تعزيز التجارة والصادرات المتبادلة”.

من جهة أخرى، لفت بولاط إلى أن العجز في التجارة الخارجية لتركيا بلغ في مارس 7.3 مليار دولار، وكان قد بلغ 7 مليارات و303 ملايين دولار في نفس الشهر من العام الماضي.

وقال إن العجز في التجارة الخارجية انخفض بذلك بنسبة 0.5 في المئة.

وفيما يتعلق بالربع الأول من العام الجاري، أفاد بولاط أن صادرات تركيا ارتفعت بنسبة 2.5 بالمئة على أساس سنوي، لتصل إلى 65.3 مليار دولار.

يشار إلى أن صادرات تركيا سجلت رقما قياسيا في تاريخ الجمهورية خلال عام 2024 بواقع 262 مليار دولار.