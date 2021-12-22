الأربعاء 18 جمادى الأولى 1443 ﻫ - 22 ديسمبر 2021 |
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تركيا تحكم بالسجن بحق أحد مقربي زعيم “داعش”

منذ 56 دقيقة

محكمة تركية

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أصدرت المحكمة الجنائية العليا في تركيا اليوم الأربعاء حكما بالسجن لمدة 8 سنوات و4 أشهر بحق أحمد سليمان بن محمد، أحد القياديين في تنظيم “داعش” الإرهابي، حسبما أفادت وسائل إعلام.

وقالت وكالة “دوغان” الإخبارية التركية إن أحمد سليمان بن محمد المنحدر من طاجيكستان أدين بتهمة “إنشاء وقيادة منظمة إرهابية مسلحة”، وبحسب التحقيق فقد كان مسؤولا عن نقل زعيم التنظيم الإرهابي أبي بكر البغدادي إلى مدينة حماة السورية من مكان آمن بين حماة ومدينة دير الزور في سوريا، عام 2017.

وذكرت لائحة الاتهام أن المتهم دخل الأراضي السورية عبر تركيا بجواز سفر مزور في عام 2014 وانضم إلى تنظيم “داعش”، وشارك في العديد من عمليات التنظيم في سوريا والعراق. وشغل ابن محمد مناصب عدة كقائد عسكري في مناطق مختلفة من العراق وسوريا. وجاء في لائحة الاتهام أيضا أنه تلقى تدريبا على الأسلحة في سوريا، وأصبح لاحقا مسؤولا رفيع المستوى في التنظيم.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن في أكتوبر 2019 عن تصفية البغدادي في محافظة إدلب السورية نتيجة عملية نفذها عناصر القوات الخاصة الأمريكية. وشكر ترامب روسيا وتركيا وسوريا والعراق على المساعدة في تصفية الزعيم الإرهابي.

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