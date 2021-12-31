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تركيا: تحييد 5 إرهابيين ردا على مقتل مواطن شمالي سوريا

31 - ديسمبر - 2021
آخر تحديث: 31 - ديسمبر - 2021 1:13 مساءً
عناصر من الجيش التركي-أرشيفية

عناصر من الجيش التركي-أرشيفية

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أعلنت وزارة الدفاع التركية، اليوم الجمعة، “تحييد 5 إرهابيين من تنظيم حزب العمال الكردستاني ردا على استشهاد مدني تركي في منطقة عملية نبع السلام شمالي سوريا”.

وذكرت الوزارة في بيان أن “قوات تركية أطلقت عملية ضد إرهابيي التنظيم ردا على استشهاد موظف لدى المديرية العامة لشؤون المياه الحكومية التركية”، مؤكدة أن “العملية أسفرت عن تحييد 5 مسلحين من التنظيم الإرهابي”.

ويوم أمس الخميس، قتل جيهان غوك قايا، الموظف في المديرية العامة لشؤون المياه التركية، جراء هجوم نفذه تنظيم “بي كا كا/ ي ب ك” في منطقة عملية “نبع السلام” شمالي سوريا.

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