تركيا تخلي 7 مواقع مراقبة عسكرية في شمال غرب سوريا

اخلت تركيا 7 مواقع عسكرية في شمال غرب سوريا، وأقامت تركيا عشرات المواقع العسكرية في المنطقة في العام 2018، في إطار اتفاق لم يكتب له الاستمرار توصلت إليه مع روسيا وإيران لتهدئة القتال بين القوات الحكومية السورية والمعارضة

وحاصرت قوات الحكومة السورية المدعومة من روسيا، عدة مواقع عسكرية تركية العام الماضي. وتعهدت تركيا في ذلك الوقت بالحفاظ على وجودها هناك، لكنها بدأت الانسحاب في تشرين الأول.

ويقول مسلحون سوريون، إن لتركيا ما يتراوح بين عشرة آلاف و15 ألف جندي في شمال غرب سوريا إلى جانب مقاتلي المعارضة الذين تدعمهم والمتشددين الذين التزموا بنزع سلاحهم واحتوائهم.

وتقول الأمم المتحدة إن هناك حوالي أربعة ملايين شخص في شمال غرب سوريا خارج سيطرة الحكومة السورية، منهم 2.7 مليون نزحوا خلال الصراع المستمر منذ تسع سنوات.