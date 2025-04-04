تركيا ترغب في التفاوض مع أمريكا لإزالة الرسوم الجمركية الإضافية البالغة 10%

قال وزير التجارة التركي عمر بولات اليوم الجمعة إن تركيا ترغب في التفاوض مع الولايات المتحدة لإزالة الرسوم الجمركية الإضافية البالغة عشرة بالمئة التي أعلنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وأضاف بولات أن هذه الرسوم “هي الأفضل من بين الأسوأ” بالنظر إلى فرضها بنسب أعلى على العديد من الدول الأخرى.

وأوضح في بيان “نريد مناقشة هذه المسألة في مفاوضات مع وزارة التجارة الأمريكية وممثلها التجاري… نظرا لوجود فائض قدره 2.4 مليار دولار لصالح الولايات المتحدة في الميزان التجاري بين البلدين لعام 2024″.

وأعلن الرئيس ترامب عن سلسلة من الرسوم الجمركية الجديدة تستهدف 180 دولة ومنطقة حول العالم، وذلك في إطار ما وصفه بإجراءات لحماية الاقتصاد الأميركي ومحاسبة الدول التي تعامل الولايات المتحدة بشكل غير منصف.

وأكد ترامب في تصريحاته أن الرسوم ستشمل فرض نسبة 34% على الصين، و24% على اليابان، و31% على سويسرا، و46% على فيتنام، و32% على تايوان، و26% على الهند، و50% على ليسوتو، بينما سيفرض على الاتحاد الأوروبي رسوماً بنسبة 20%. وشدد على أن أقل نسبة للرسوم الجمركية ستكون 10% والتي فرضت على دول مثل بريطانيا وتركيا.

وكشف ترامب أن العجز التجاري الأمريكي بلغ 1.2 تريليون دولار في العام الماضي، واصفًا إياه بـ”الرقم القياسي الذي لا مثيل له”. ودعا زعماء العالم إلى إلغاء رسومهم الجمركية لتحقيق تجارة عادلة ومتوازنة.

هذه الخطوات التصعيدية تأتي في إطار مساعي ترامب للحد من العجز التجاري وتعزيز الصادرات الأمريكية، وسط توقعات بتصاعد التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والدول المتضررة من هذه الرسوم.