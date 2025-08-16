السبت 22 صفر 1447 ﻫ - 16 أغسطس 2025 |
تركيا ترفض مزاعم تقرير حقوق الإنسان الأمريكي لعام 2024

منذ 50 دقيقة
وزارة الخارجية التركية

رفضت وزارة الخارجية التركية، اليوم السبت، المزاعم الواردة بحق تركيا في “تقرير حقوق الإنسان” لعام 2024 الصادر عن وزارة الخارجية الأمريكية.

وقال بيان صادر عن الوزارة: “نرفض المزاعم المتكررة التي لا أساس لها ضد بلادنا في تقرير حقوق الإنسان لعام 2024 الصادر عن وزارة الخارجية الأمريكية”.

وأكد البيان أن تركيا تكافح جميع أشكال ومظاهر الإرهاب في إطار سيادة القانون، وبما يتوافق مع الحقوق والحريات الأساسية.

وأضاف البيان: “المزاعم الواردة في التقرير بهذا الخصوص بعيدة عن الواقع. كما إننا نأسف لانعكاس المزاعم الباطلة التي يروج لها تنظيم ’غولن’ الإرهابي عبر خطاباته التضليلية في التقرير”.

وأشار البيان إلى أن عمليات مكافحة الإرهاب التي تنفذها تركيا في سوريا تستند إلى حق الدفاع المشروع، وتُنفذ مع إيلاء أقصى درجات الدقة لحماية المدنيين والبنية التحتية، مؤكدًا أن تقديم هذه العمليات خارج هذا الإطار المشروع والعادل أمر خاطئ للغاية.

كما شدد البيان على أن “تركيا التي فتحت أبوابها منذ سنوات أمام ملايين اللاجئين وتكفلت بتلبية احتياجاتهم الأساسية، تُعد بلدًا نموذجيًا بسياساتها الشاملة والمستدامة في إدارة الهجرة العالمية القائمة على صون كرامة الإنسان”.

    المصدر :
  • الأناضول

