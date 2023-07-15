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تركيا ترفع ضريبة الاستهلاك الخاصة على زيت الديزل والبنزين

منذ 9 دقائق
تركيا

تركيا

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قالت الجريدة الرسمية في عددها الصادر (الأحد 16-7-2023) إن تركيا رفعت ضريبة الاستهلاك الخاصة على البنزين وزيت الديزل في إطار جهود الحكومة لمواجهة التحديات الاقتصادية.

ارتفع معدل الضريبة على البنزين من 2.52 ليرة تركية (0.1 دولار) للتر الواحد إلى 7.52 ليرة، بينما ارتفعت الضريبة على زيت الديزل من 2.05 ليرة إلى 7.05 ليرة.

ومن المتوقع أن يضيف تأثير هذه التعديلات الضريبية إلى جانب ضريبة القيمة المضافة ما يقرب من 6 ليرات على السعر النهائي لمبيعات المنتجات البترولية بزيادة أكثر من 20 في المئة لكل لتر وفقا لحسابات رويترز.

    المصدر :
  • رويترز

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