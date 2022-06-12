تركيا ترفع معدل ضريبة المعاملات على القروض الاستهلاكية

رفعت تركيا الضريبة على قروض المستهلكين وسط تصاعد التضخم ومع تعزيز السلطات لإجراءات تعزيز الليرة.

وارتفع معدل ضريبة المعاملات المصرفية والتأمين على القروض الاستهلاكية إلى 10% من 5%، بحسب بيان نشر في الجريدة الرسمية يوم السبت، وفقاً لما ذكرته “بلومبرغ”، واطلعت عليه “العربية.نت”.

وتأتي هذه الخطوة في أعقاب سلسلة من الخطوات التي تم الإعلان عنها مؤخراً لدعم الليرة، التي تراجعت بنسبة 22% هذا العام وسط ارتفاع الأسعار.

وكانت الليرة التركية الأسوأ بين عملات الأسواق الناشئة أداءً هذا العام.

يوم الخميس، خفضت هيئة الرقابة المصرفية، المعروفة اختصاراً باسم BDDK، فترات سداد الديون للمستهلكين، مع زيادة الحد الأدنى للدفع الشهري المطلوب على بطاقات الائتمان.

وقفز التضخم في تركيا إلى 73.5% في مايو وهو أعلى مستوى في 24 عاما.

وتراجعت الليرة التركية إلى 16.669 أمام الدولار بعد أن أغلقت عند 16.58 الاثنين 6 يوليو ، وانخفضت العملة التركية 21 بالمئة هذا العام، بالإضافة إلى تراجعها 44 في المئة عام 2021 بعد سلسلة من التخفيضات غير التقليدية في أسعار الفائدة على الرغم من التضخم المرتفع.

وفي حديثه بعد اجتماع لمجلس الوزراء، قال أردوغان إن تركيا لن ترفع أسعار الفائدة بل ستواصل خفضها في مواجهة ارتفاع تكاليف المعيشة.

هذا وقد تعهد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في الشهر الاول من السنه، بأن بلاده ستخفض الأسعار في أقرب وقت ممكن.

يأتي تصريح أردوغان بعد ارتفاع معدل التضخم السنوي في تركيا لأكثر من 36 في المئة في كانون الأول/ ديسمبر الماضي، بسبب أزمة العملة الناجمة عن سياسته غير التقليدية بشأن خفض أسعار الفائدة.

وأضاف الرئيس التركي في كلمة أمام أعضاء بالبرلمان من حزب العدالة والتنمية الحاكم إن ”أرقام التضخم لا تتماشى مع الواقع الاقتصادي في تركيا وإنه يأمل أن تتحقق فوائد السياسة الاقتصادية لأنقرة خلال الصيف“.