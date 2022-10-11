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تركيا ترى "تفاهما مشتركا" مع روسيا بشأن اوكرانيا

منذ 39 دقيقة
علم تركيا

علم تركيا

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قال بيان لوزارة الدفاع التركية إن الوزير خلوصي أكار لاحظ، في مكالمة هاتفية مع نظيره الروسي سيرجي شويجو الثلاثاء، “تفاهما مشتركا” فيما يتعلق بضرورة وقف إطلاق النار بين روسيا وأوكرانيا.

وصدر بيان الوزارة بعد اتصال بين الوزيرين وجاء فيه أن أكار أكد على أهمية التوصل على الفور لوقف لإطلاق النار لوقف الخسائر في الأرواح وإحلال السلام والاستقرار في المنطقة.

وقالت وزارة الدفاع التركية “تم التأكيد على أهمية الإعلان عاجلا عن وقف لإطلاق النار لمنع المزيد من الخسائر في الأرواح وإعادة إحلال السلام والاستقرار في المنطقة، ومن دواعي السرور أنه لوحظ وجود تفاهم مشترك بشأن وقف إطلاق النار”.

وجاءت المكالمة بعد أن استهدفت صواريخ روسية أوكرانيا لليوم الثاني وإن تراجعت حدة القصف عن الاثنين حين حصدت عشرات الغارات الجوية أرواح 19 شخصا وأصابت أكثر من 100 شخص بجروح وقطعت إمدادات الكهرباء في أنحاء البلاد.

وقالت وزارة الدفاع إن الوزيرين ناقشا أيضا صفقة لتصدير الحبوب وتقديم مساعدات إنسانية وقضية شمال سوريا.

    المصدر :
  • رويترز

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