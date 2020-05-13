تركيا تزيد وتيرة نقل المرتزقة السوريين إلى ليبيا

يسارع نظام أردوغان الزمن في إرسال المزيد من المرتزقة إلى ليبيا ، وكشف المرصد السوري لحقوق الإنسان أنّ عملية نقل المرتزقة التي تقوم بها تركيا من الأراضي السورية إلى داخل الأراضي الليبية تشهد وتيرة مرتفعة حيث بلغ عددهم 12250 مقاتلا، بينهم أطفال.

وأكد المرصد نقلا عن مصادر وصفها بالموثوقة أن الكثير من الأطفال ممن هم دون سن الثامنة عشرة يذهبون من إدلب وريف حلب الشمالي إلى عفرين، بحجة العمل هناك في بداية الأمر، ومنهم من ذهب دون علم ذويه ليتم تجنيدهم بعفرين من قبل الفصائل الموالية لتركيا، وإرسالهم للقتال إلى جانب “حكومة الوفاق” في معاركها ضد الجيش الوطني الليبي، على الأراضي الليبية.

وأكد المرصد أنّه “مع وصول دفعة جديدة من المقاتلين إلى الأراضي الليبية بلغ بذلك تعداد المجندين الذين وصلوا إلى الأراضي الليبية حتى الآن نحو 8700 “مرتزق” بينهم مجموعة غير سورية في حين أن عدد المجندين الذي وصلوا المعسكرات التركية لتلقي التدريب بلغ نحو 3550 مجندا من بينهم نحو 150 طفلا تتراوح أعمارهم بين 16 و 18 سنة غالبيتهم من فرقة “السلطان مراد”، جرى تجنيدهم للقتال في ليبيا عبر عملية إغراء مادي في استغلال كامل للوضع المعيشي الصعب وحالات الفقر”.

ووثق المرصد السوري مقتل 8 من “مرتزقة” تركيا خلال الساعات والأيام القليلة الماضية على محاور عدة في ليبيا، لتبلغ حصيلة القتلى في صفوف الفصائل الموالية لتركيا جراء العمليات العسكرية في ليبيا 287 مقاتلا بينهم 16 طفلا دون سن 18، موضحا أنّ القتلى من فصائل “لواء المعتصم وفرقة السلطان مراد ولواء صقور الشمال والحمزات وسليمان شاه”.

ووفقا لمصادر المرصد فإن القتلى قتلوا خلال الاشتباكات على محاور حي صلاح الدين جنوب طرابلس ومحور الرملة قرب مطار طرابلس ومحور مشروع الهضبة بالإضافة لمعارك مصراتة ومناطق أخرى في ليبيا.