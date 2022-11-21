الأثنين 27 ربيع الثاني 1444 ﻫ - 21 نوفمبر 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

تركيا تستدعي المبعوث السويدي بسبب إهانة أردوغان

منذ 57 دقيقة
رجب طيب أردوغان

رجب طيب أردوغان

A A A
طباعة المقال

قال مصدران دبلوماسيان إن وزارة الخارجية التركية استدعت السفير السويدي، الاثنين، لطلب تحقيق في حادث وقع في ستوكهولم يتعلق بإهانة للرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وقال المصدران إن مجموعة متعاطفة مع حزب العمال الكردستاني المحظور، في الحادث، نظمت مظاهرة بالقرب من السفارة التركية في ستوكهولم وعرضت على المبنى ما قالت أنقرة إنه “دعاية إرهابية” ومحتوى مهين عن أردوغان.

وقال المصدران إن تركيا تتوقع أن تتعقب السويد المسؤولين عن الحادث. ويأتي هذا في وقت حساس للعلاقات الثنائية، إذ تسعى السويد وفنلندا إلى موافقة تركيا على طلب انضمامهما إلى حلف شمال الأطلسي.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

مجلس الأمن الدولي - ارشيفية
واشنطن تطالب مجلس الأمن لمحاسبة كوريا الشمالية
المفوضية الأوروبية
الاتحاد الأوروبي يطرح خطة لمواجهة الهجرة عبر البحر المتوسط
فولوديمير زيلينسكي
الغزو الروسي لـ أوكرانيا
زيلينسكي: المحطات النووية تحتاج حماية من التخريب الروسي

مواضيع قد تهمك

مواضيع قد تهمك

الأكثر قراءة

الشاب القطري غانم المفتاح والممثل مورغان فريمان
تحدى مرضه النادر.. من هو غانم المفتاح الذي أبهر العالم في افتتاحية مونديال قطر
رونالدو وميسي
سر نشر رونالدو وميسي صورة على إنستغرام في نفس التوقيت
المنتخب الإيراني
موقف لافت.. لاعبو إيران يرفضون ترديد النشيد الوطني في كأس العالم