تركيا تستدعي المبعوث السويدي بسبب إهانة أردوغان

قال مصدران دبلوماسيان إن وزارة الخارجية التركية استدعت السفير السويدي، الاثنين، لطلب تحقيق في حادث وقع في ستوكهولم يتعلق بإهانة للرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وقال المصدران إن مجموعة متعاطفة مع حزب العمال الكردستاني المحظور، في الحادث، نظمت مظاهرة بالقرب من السفارة التركية في ستوكهولم وعرضت على المبنى ما قالت أنقرة إنه “دعاية إرهابية” ومحتوى مهين عن أردوغان.

وقال المصدران إن تركيا تتوقع أن تتعقب السويد المسؤولين عن الحادث. ويأتي هذا في وقت حساس للعلاقات الثنائية، إذ تسعى السويد وفنلندا إلى موافقة تركيا على طلب انضمامهما إلى حلف شمال الأطلسي.