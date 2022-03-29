تركيا تستضيف جولة مفاوضات جديدة بين أوكرانيا وروسيا

تزامنا مع دخول الحرب الأوكرانية يومها الـ 34، انطلقت، صباح اليوم الثلاثاء، في مدينة اسطنبول بتركيا المفاوضات بين الوفدين الروسي والأوكراني لبحث سبل التوصل إلى توافق سياسي.

وافتتح الجلسة، الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، معربا عن أمل بلاده بأن “يعود اللقاء الذي ينعقد اليوم في اسطنبول، بفائدة لعملية التفاوض بين البلدين”.

وقال: “نؤمن بعدم خسارة أي طرف في معادلة السلام العادل أما إطالة أمد الحرب فليست لصالح أحد”، مشيرا الى أن تركيا التي كانت شاهدة على العديد من المآسي في منطقتها تسعى لعدم تكرارها شمال البحر الأسود”.

واعتبر أردوغان أن “التنازلات المتبادلة بحس من المسؤولية ستفسح المجال لمرحلة أخرى من المفاوضات على مستوى القمة”.

وقف إطلاق النار

وكان وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا أعلن، أمس الاثنين، أن أكثر ما تطمح إليه بلاده في محادثات تجريها مع روسيا في تركيا هذا الأسبوع هو الاتفاق على وقف لإطلاق النار.

وقال في تصريحات للتلفزيون لدى سؤاله عن النطاق المتوقع لأحدث جولة من مفاوضات السلام والتي من المزمع أن تبدأ اليوم: “الحد الأدنى سيكون المسألة الإنسانية، أما الحد الأقصى فهو التوصل لاتفاق بشأن وقف إطلاق النار”.

تشاؤم روسي

في المقابل، أبدى المتحدث باسم الكرملين، ديميتري بيسكوف، في وقت سابق اليوم، تشاؤما إلى حد بعيد من احتمال أن تتوصل الجولة الجديدة من المفاوضات التي يرتقب أن تعقد غداً في تركيا أي اختراقات.

وقال للصحافيين في مؤتمر عبر الهاتف اليوم “لا نستطيع التحدث عن تقدم في المحادثات، على الرغم من أن عقدها وجها لوجه مهم جدا بالطبع”.

كما أشار إلى أن فكرة عقد اجتماع محتمل بين بوتين وزيلينسكي مستبعدة في الوقت الحالي.