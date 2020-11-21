تركيا تستعد لإرسال قوات عسكرية إلى إقليم كارباخ

أكدت تركيا على استكمال كافة الاستعدادت بشأن إرسال قوات عسكرية إلى إقليم ناغورنو كاراباخ.

أعلن وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، أن قوات بلاده ستذهب إلى أذربيجان في أقرب وقت، لمراقبة وقف إطلاق النار في ”قرة باغ“.

وأشار أكار في تصريحات، اليوم السبت، إلى أن القوات البرية التركية استكملت استعداداتها للذهاب إلى أذربيجان لأداء مهامها إثر اتفاق وقف إطلاق النار الموقع بين باكو ويريفان.

واعتبر أكار أن اتهام سياسيين غربيين للجيش الأذربيجاني بالحرق والتدمير خطأ جسيم.

وفي سياق منفصل، قال أكار إن“اليونان ترد بأسلوب خاطئ على يد الصداقة التي مددناها إليها“.

موافقة البرلمان التركي

وطلب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الاثنين موافقة البرلمان لإرسال عسكريين إلى أذربيجان بهدف المشاركة في مهمة روسية-تركية لمراقبة وقف إطلاق النار في إقليم ناغورنو كاراباخ.

وفي مرسوم أرسله إلى البرلمان يحمل توقيعه، طلب أردوغان الموافقة على إرسال جنود لإقامة “مركز تنسيق” مع روسيا لمراقبة احترام الهدنة.

وأشار نصّ المرسوم إلى أن العسكريين الذين ستُرسلهم تركيا الداعمة لأذربيجان، سينتشرون “للمشاركة في أنشطة مركز التنسيق الذي سيُقام مع روسيا” و”ضمان احترام وقف إطلاق النار”.