الأثنين 15 ربيع الثاني 1445 ﻫ - 30 أكتوبر 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

تركيا تستنكر الهجوم الإسرائيلي على مستشفى الصداقة التركي في غزة

منذ 7 دقائق
من القصف على غزة (رويترز)

من القصف على غزة (رويترز)

A A A
طباعة المقال

قالت وزارة الخارجية التركية الاثنين إن تركيا تستنكر “بأشد العبارات” ما قالت إنه هجوم إسرائيلي على مستشفى الصداقة التركي الفلسطيني في غزة، مضيفة أن مثل هذه الهجمات والحصار المفروض على غزة يشكلان انتهاكا واضحا للقانون الدولي.

وفي وقت سابق قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، دنيال هاغاري، إن المجندة التي تم تحريرها تحدثت وأعطتنا معلومات بشكل مذهل فلديها ذاكرة قوية ونحن بحاجة إلى تلك المعلومات وسوف نستخدمها بكل تأكيد.

وخطط الحرب تستمر وسوف تستمر بموجب الأهداف، أغرنا على عدة أهداف في الأراضي اللبنانية ردا على إطلاق صوارخ ضدنا.

ومنتشرون بجاهزية في الشمال ونطلق النار على كل من حاول التسلل لأراضينا، كما ونتابع بكل الوسائل وكشفنا المعلومات المتعلقة بمشفى الشفاء وما يوجد تحته وسوف نحول المعلومات لشركائنا الاستخبارتيين.

هناك غرفة لإدارة العمليات وارتباط بالأنفاق تحت الأرض تحت مشفى الشفاء، لن نسمح بإدخال الوقود لغزة في هذه المرحلة.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي دانيال هاغاري
طوفان الأقصى
الجيش الإسرائيلي: المجندة أعطتنا معلومات مذهلة سنستخدمها بكل تأكيد
عشرات المحتجين يحاولون اقتحام مطار في داغستان
إسرائيل تصدر أعلى مستوى تحذير من السفر إلى داغستان الروسية
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أمام قمة بريكس
بوتين يحمل الغرب مسؤولية الأزمة في الشرق الأوسط

الأكثر قراءة

العالم الهولندي فرانك هوغربيتس
طوفان الأقصى
العالم الهولندي يعلق على حرب غزة: جريمة ارتكبتها دولة "لم تكن على الخريطة"
الإعلامي البريطاني الشهير بيرس مورغان
طوفان الأقصى
الإعلامي البريطاني "بيرس مورغان" يسخر من المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي
من القصف على غزة
طوفان الأقصى
بالصورة.. "بيروت" تستشهد في فلسطين