تركيا تستنكر الهجوم الإسرائيلي على مستشفى الصداقة التركي في غزة

قالت وزارة الخارجية التركية الاثنين إن تركيا تستنكر “بأشد العبارات” ما قالت إنه هجوم إسرائيلي على مستشفى الصداقة التركي الفلسطيني في غزة، مضيفة أن مثل هذه الهجمات والحصار المفروض على غزة يشكلان انتهاكا واضحا للقانون الدولي.

وفي وقت سابق قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، دنيال هاغاري، إن المجندة التي تم تحريرها تحدثت وأعطتنا معلومات بشكل مذهل فلديها ذاكرة قوية ونحن بحاجة إلى تلك المعلومات وسوف نستخدمها بكل تأكيد.

وخطط الحرب تستمر وسوف تستمر بموجب الأهداف، أغرنا على عدة أهداف في الأراضي اللبنانية ردا على إطلاق صوارخ ضدنا.

ومنتشرون بجاهزية في الشمال ونطلق النار على كل من حاول التسلل لأراضينا، كما ونتابع بكل الوسائل وكشفنا المعلومات المتعلقة بمشفى الشفاء وما يوجد تحته وسوف نحول المعلومات لشركائنا الاستخبارتيين.

هناك غرفة لإدارة العمليات وارتباط بالأنفاق تحت الأرض تحت مشفى الشفاء، لن نسمح بإدخال الوقود لغزة في هذه المرحلة.