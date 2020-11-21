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تركيا تسجل أعلى معدل إصابات يومي بكورونا منذ بدء الجائحة

منذ 4 ساعات
آخر تحديث: 21 - نوفمبر - 2020 9:09 مساءً
قفزة قياسية بإصابات كورونا في تركيا

قفزة قياسية بإصابات كورونا في تركيا

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أعلنت تركيا ،السبت، عن تسجيل أكثر من 5500 إصابة جديدة بفيروس كورونا وهو ما يمثل أكبر عدد من حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في يوم واحد منذ بدء الجائحة.

وأظهرت بيانات وزارة الصحة أن الفحوص أثبتت إصابة 5532 شخصا بكوفيد-19 في الأربع والعشرين ساعة الماضية.

ومنذ يوليو/ تموز اكتفت تركيا بتسجيل المرضى الذين تظهر عليهم أعراض الإصابة بفيروس كورونا في إجراء يقول منتقدون إنه يخفي حقيقة التفشي.

وسجلت تركيا 135 حالة وفاة مما رفع العدد الإجمالي للمتوفين بالفيروس إلى 12219.

وفي سبيل مكافحة الزيادة الكبيرة في عدد حالات الإصابة، فرضت تركيا هذا الأسبوع حظر تجول جزئيا في العطلات الأسبوعية وخفضت عدد ساعات العمل في المطاعم والمقاهي والمراكز التجارية.

فرضت كل من أنقرة وإسطنبول حظر تجول جزئي يستهدف كبار السن بداية من عمر 65 عاماً، في ظل تفشي فيروس كورونا في تركيا.

وسيكون بوسع الأشخاص بعمر 65 عاماً وما فوق التجول بين الساعة 10 صباحاً و4 عصراً، شريطة ارتداء الكمامة ومراعاة التباعد الجسدي.

ويستثني قرار حظر التجول فئات محددة مثل الأطباء والموظفين والعاملين والحرفيين والتجار والمزارعين والصناعيين، شريطة إبراز وثيقة تثبت عملهم كبطاقات عضوية الغرف والاتحادات المهنية أو وثيقة السجل الضريبي أو الضمان الاجتماعي وما شابه.

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