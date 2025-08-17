الأحد 23 صفر 1447 ﻫ - 17 أغسطس 2025 |
تركيا تسجل نشاطًا بحريًا كثيفًا في مضيق البوسفور خلال أول 6 أشهر

منذ دقيقتان
مضيق البوسفور - تركيا

عبرت 19 ألفا و381 سفينة مضيق البوسفور في إسطنبول بالنصف الأول من عام 2025، بحسب معطيات رسمية.

وبحسب معطيات وزارة النقل والبنية التحتية التركية، الأحد، عبرت مضيق البوسفور الذي يربط بحر مرمرة بالبحر الأسود 7 آلاف و232 سفينة بضائع عامة، و3 آلاف و479 سفينة بضائع سائبة.

وعن مواصفات بعض السفن، أشارت المعطيات إلى أن 46 سفينة من إجمالي السفن العابرة للبوسفور خلال هذه الفترة، يبلغ طولها أكثر من 300 متر، و855 منها يتراوح طولها بين 250 و300 متر.

وبلغ المعدل الوسطي لعدد السفن العابرة من البوسفور بالاتجاهين 107 سفن خلال الفترة من يناير/ كانون الثاني إلى حزيران/ يونيو.

    المصدر :
  • الأناضول

