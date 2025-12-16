تركيا تسقط مسيّرة مجهولة فوق البحر الأسود وتعلن رفع الجاهزية الجوية

أعلنت وزارة الدفاع التركية أن قواتها أسقطت طائرة مسيّرة كانت خارجة عن السيطرة قرب المجال الجوي التركي فوق البحر الأسود، مؤكدة أن العملية جرت في منطقة آمنة ودون تسجيل أضرار.

وأوضح البيان أن اكتشاف المسيّرة دفع إلى وضع الطائرات التركية وطائرات إف-16 التابعة لحلف شمال الأطلسي (الناتو) في حالة تأهّب، في إطار الإجراءات المتخذة لضمان أمن الأجواء التركية. ولم تحدد الوزارة نوع الطائرة أو الجهة التي أطلقتها.

ويأتي هذا التطور بعد أيام من تحذير أنقرة من احتمال تصعيد في البحر الأسود، على خلفية الهجمات الروسية الأخيرة على الموانئ الأوكرانية، والتي تسببت بأضرار لثلاث سفن شحن مملوكة لتركيا.

وكانت موسكو قد هددت في وقت سابق بـ«عزل أوكرانيا عن البحر»، عقب هجمات أوكرانية ألحقت أضراراً بثلاث ناقلات من ما يُعرف بـ«أسطول الظل» كانت متجهة إلى روسيا، ما زاد من حدة التوتر في المنطقة.