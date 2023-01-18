تركيا تسلم الكويت طائرات مسيرة بقيمة 370 مليون دولار

قالت شركة بايكار التركية للصناعات الدفاعية ، الأربعاء، إنها تعتزم تسليم عدد لم تكشف عنه من الطائرات المسيرة المسلحة للكويت في صفقة قيمتها 370 مليون دولار.

وارتفع الطلب الدولي على طائرات بايكار المسيرة من طراز (تي.بي.2) بعد أن ظهرت في الصراعات في سوريا وليبيا وأذربيجان وزاد الاهتمام بها أكثر بعد أن استخدمها الجيش الأوكراني في حربه مع القوات الروسية.

وجاء في بيان لشركة بايكار “تم توقيع عقد بقيمة 370 مليون دولار مع وزارة الدفاع الكويتية لتصدير طائرات (بيرقدار تي.بي.2) المسيرة”.

ولم يكشف البيان عن عدد الطائرات المسيرة التي ستسلم للكويت أو موعد تسليمها.

وجاء في البيان “فازت بايكار في منافسة مع شركات كبيرة من أمريكا وأوروبا والصين، في المناقصة الجارية منذ عام 2019”.

وقال البيان إنه بعد إضافة الكويت، يرتفع عدد الدول التي وقعت عقودا لشراء طائرات (بيرقدار تي.بي.2) إلى 28 دولة.