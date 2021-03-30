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تركيا.. تشديد الإجراءات لمكافحة انتشار فيروس كورونا

30 - مارس - 2021
كورونا في تركيا

كورونا في تركيا

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قررت الحكومة التركية تشديد الإجراءات لكبح تفشي وباء كورونا ، خاصة بعد ارتفاع أعداد الإصابات بشكل كبير في الفترة الأخيرة.

وأعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الاثنين، تشديد قيود مكافحة انتشار كورونا، بسبب ارتفاع عدد المدن ذات المخاطر العالية بأنحاء تركيا.

وقال أردوغان إنه ستتم إعادة فرض العزل العام الكامل في العطلات الأسبوعية خلال شهر رمضان، وستعمل المطاعم من خلال خدمات التوصيل أو استلام الطلبات فقط.

وأضاف أن حظر التجول المفروض من الساعة 9 مساء حتى 5 صباحا سيظل ساريا في عموم البلاد.

وأظهرت بيانات وزارة الصحة، الاثنين، أن تركيا سجلت 32404 حالات إصابة جديدة بالفيروس خلال 24 ساعة، وهو العدد الأكبر هذا العام.

وبذلك يبلغ الإجمالي التراكمي لعدد حالات الإصابة 3 ملايين و240577 حالة.

كما زاد عدد الوفيات 154 حالة ليبلغ الإجمالي 32404 حالات.

وقال أردوغان إن إسطنبول، كبرى مدن تركيا، والعاصمة أنقرة من بين المدن ذات المخاطر العالية.

وأضاف أن 80% من عدد سكان البلاد البالغ 84 مليون نسمة تقريبا يعيشون في المدن ذات المخاطر العالية.

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