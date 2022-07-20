الأربعاء 21 ذو الحجة 1443 ﻫ - 20 يوليو 2022 |
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تركيا تصف الهجوم على محافظة دهوك العراقية بالعمل "الإرهابي"

منذ دقيقتين
وزارة الخارجية التركية

وزارة الخارجية التركية

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قالت وزارة الخارجية التركية الأربعاء إن تركيا تعتقد أن الهجوم على محافظة دهوك العراقية، والذي أودى بحياة ثمانية وأصاب 23 آخرين، كان هجوما إرهابيا ودعت السلطات العراقية لتجنب إصدار بيانات متأثرة “بدعاية منظمات إرهابية”.

وكانت وسائل إعلام عراقية رسمية قد ذكرت في وقت سابق أن تركيا هي من شنت الهجوم.

وقالت الخارجية التركية في بيان إن أنقرة حزينة لسقوط ضحايا في الهجوم. وأضافت أن تركيا تولى أقصى درجات الحذر لتجنب وقوع إصابات في صفوف المدنيين أو إلحاق أضرار بالمواقع التاريخية أو الثقافية. وتابع البيان أن تركيا مستعدة لاتخاذ أي خطوات ضرورية لكشف الحقيقة وراء الهجوم.

وكانت وسائل إعلام رسمية في العراق قد اكدت مقتل إن ثمانية مدنيين وإصابة 23 آخرويى الحدود بين إقليم كردستان العراق وتركيا. وقالت وكالة الأنباء الحكومية إن جميع القتلى من السياح.

وتشن تركيا بانتظام غارات جوية على شمال العراق وأرسلت قوات خاصة لدعم عملياتها الهجومية في إطار حملة طويلة الأمد في العراق وسوريا ضد مقاتلي حزب العمال الكردستاني ووحدات حماية الشعب الكردية السورية.

وتصنف أنقرة الجماعتين ضمن المنظمات الإرهابية.

    المصدر :
  • رويترز

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