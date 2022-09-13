تركيا تطالب أرمينيا بوقف استفزازاتها

قالت تركيا، الثلاثاء إنها مستمرة في مساندة أذربيجان وطالبت أرمينيا “بوقف استفزازاتها” وذلك بعد اندلاع اشتباكات بين الدولتين الواقعتين في جنوب القوقاز في استئناف لأعمال عدائية ترجع إلى عقود.

وقالت وزارة الدفاع التركية إن وزير الدفاع التركي خلوصي أكار عقد اجتماعا مع نظيره الأذري ذاكر حسنوف. وأضافت أن أكار “شدد على أن تركيا وقفت دائما إلى جانب أذربيجان الشقيقة وأنها ستواصل الوقوف إلى جانبها في قضاياها العادلة”.

وذكرت وكالات أنباء روسية في وقت مبكر اليوم الثلاثاء أن الاشتباكات لها صلة بإقليم ناجورنو قرة باغ المتنازع عليه والذي استعادت أذربيجان السيطرة الكاملة عليه في حرب استمرت ستة أسابيع في عام 2020.

وتبادلت باكو ويريفان الاتهامات بإشعال الموقف.

وتجاور تركيا كلا البلدين لكنها حليف وثيق لأذربيجان، وساندت جهودها لطرد قوات عرقية الأرمن من ناجورنو قرة باغ في 2020 وقدمت لها طائرات مُسيرة عسكرية.

وقال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو إن علاقات أنقرة مع أرمينيا ليست بمعزل عن العلاقات بين يريفان وباكو. وناقش الوضع أيضا مع وزير خارجية أذربيجان جيهون بيراموف.

وقال على تويتر بعد المحادثات “يجب أن توقف أرمينيا استفزازاتها وتركز على مفاوضات السلام والتعاون مع أذربيجان”.

وأجرت قوات تركية وأذربيجانية تدريبات عسكرية مشتركة منذ حرب عام 2020 لتحسين القدرات القتالية للجانبين.

وأشار أكار في بيان وزارة الدفاع إلى “السلوك العدائي والأفعال الاستفزازية” لأرمينيا.