تركيا تطالب بأن تكون مساعدة المدنيين في غزة "أكبر بكثير مما تم حتى الآن"

قال وزير الصحة التركي (الخميس 26-10-2023) إنه حث منظمة الصحة العالمية على ضمان توفير الخدمات الطبية لسكان قطاع غزة المتضررين من الحرب بين إسرائيل وحركة حماس الفلسطينية وإن جهودها حتى الآن غير كافية.

وأرسلت تركيا، وهي عضو في حلف شمال الأطلسي، حتى الآن تسع طائرات شحن محملة بالمساعدات إلى مصر من أجل قطاع غزة وعرضت إقامة مستشفى ميداني في مصر للمساعدة في علاج المصابين ونقل البعض منه جوا إلى تركيا إذا لزم الأمر. وأدانت الهجمات الإسرائيلية على القطاع الفلسطيني ودعت إلى وقف فوري لإطلاق النار للسماح بدخول المزيد من المساعدات الإنسانية.

وقال وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة إنه ذكّر المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس في رسالة بعث بها أمس الأربعاء بالمسؤولية المهنية لمنظمة الصحة العالمية لمساعدة المدنيين المحتاجين وأخبره أن جهودها يجب أن تكون “أكبر بكثير مما تم حتى الآن”.

وكتب قوجة في الرسالة التي نشرها على منصة إكس، تويتر سابقا، “يجب على منظمة الصحة العالمية في ظل مسؤوليتها القيادية ومن خلال اتخاذ المبادرات اللازمة على وجه السرعة ضمان سلامة توفير الرعاية الصحية في غزة”.

ولم ترد منظمة الصحة العالمية بعد على طلب للتعليق.

وصعدت تركيا حدة انتقاداتها لإسرائيل مع تصاعد القتال والأزمة الإنسانية في غزة.

ويعتبر العديد من حلفائها في حلف شمال الأطلسي والاتحاد الأوروبي حركة حماس التي تدير قطاع غزة منظمة إرهابية.

لكن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قال أمس الأربعاء إن حماس جماعة تحرير تقاتل من أجل حماية الأراضي والشعب الفلسطيني، بينما انتقد الدول الغربية لدعمها لإسرائيل.