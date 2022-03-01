تركيا تطالب روسيا بوقف القتال في أوكرانيا فورا

طالبت تركيا، الثلاثاء، روسيا،بوقف فور لإطلاق النار في أوكرانيا لأسباب إنسانية.

جاء ذلك في اتصال هاتفي بين وزير الدفاع التركي خلوصي أكار ونظيره الروسي سيرجي شويجو، طبقا لوزارة الدفاع التركية.

وقالت الدفاع التركية، في تغريدة على موقع “تويتر “إن أكار أخبر شويجو في مكالمة هاتفية بأن تركيا ستواصل جهودها من أجل السلام الإقليمي، كما ستواصل إرسال شحنات من المساعدات الإنسانية.

وتشترك تركيا، وهي عضو في حلف شمال الأطلسي، في حدود مع أوكرانيا وروسيا في البحر الأسود وتربطها علاقات جيدة مع الدولتين. وكشفت تركيا أمس الاثنين أنها طلبت من جميع الدول عدم العبور من مضائقها في البحر الأسود بموجب اتفاقية مونترو لعام 1936، لتحد من مرور بعض السفن الحربية الروسية.

وجددت تركيا تأكيدها الالتزام بتطبيق معاهدة “مونترو” الخاصة بالمضائق، بكل شفافية.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، الأحد، خلال مشاركته في مقابلة تلفزيونية، وفق ما ذكره الموقع الإخباري الرسمي “تي آر تي خبر”.

والأحد، أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أنه سيتم إجراء لقاء دون شروط مسبقة مع الوفد الروسي على حدود بيلاروسيا.

وأشار جاويش أوغلو إلى أنه أجرى مباحثات هاتفية منفصلة مع نظيريه الروسي سيرغي لافروف، والأوكراني دميترو كوليبا، وأن الجانبين أكدا صحة اعتزام بلديهما إجراء لقاء لمناقشة الأوضاع الراهنة.

وكانت تركيا سبق أن رفضت الجمعة الماضية مطلبًا أوكرانيا بإغلاق مضيقين بحريين يؤديان إلى البحر الأسود أمام روسيا على خلفية هجوم الأخيرة على كييف منذ فجر الخميس.

يشار إلى أن تركيا لها السيادة على المضيقين، حيث طلب السفير الأوكراني في أنقرة إغلاق المضيقين بين البحر الأبيض المتوسط والبحر الأسود أمام السفن الروسية.

ومعاهدة “مونترو”، التي تنظم العبور في الممرات والمضائق البحرية، تتضمن أيضا فقرة تسمح لتركيا بإغلاق المضائق، على سبيل المثال، إذا شعرت بالتهديد.

ومن المرجح أن الهدف من الطلب الأوكراني بإغلاق المضيقين هو محاولة منع روسيا من جلب المزيد من السفن الحربية إلى البحر الأسود.

لكن في الأسابيع الماضية، جلبت موسكو بالفعل العديد من السفن الحربية عبر المضيقين إلى البحر الأسود على خلفية مناورة عسكرية في منتصف فبراير/ شباط الماضي.