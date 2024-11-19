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تركيا تعتزم تحسين هياكل شركات الطاقة الحكومية عبر الاكتتاب العام

19 - نوفمبر - 2024
آخر تحديث: 19 - نوفمبر - 2024 12:17 مساءً
وزير الطاقة التركي ألب أرسلان بيرقدار

وزير الطاقة التركي ألب أرسلان بيرقدار

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قال وزير الطاقة التركي ألب أرسلان بيرقدار مساء أمس الاثنين إن أنقرة تعتزم طرح شركات طاقة مملوكة للدولة للاكتتاب العام لتعزيز هياكلها المؤسسية.

وتشمل تلك المؤسسات شركة توزيع الكهرباء التركية (تياس) وشركة توليد الكهرباء (إيواش) وشركة خطوط أنابيب النفط التركية (بوتاش) وشركة النفط التركية (تباو).

وقال الوزير التركي أمام لجنة برلمانية “هدفنا هو تحديث (الشركات) ونقلها إلى وضع مناسب لحجمها من خلال اكتتابات عامة يستفيد منها مواطنونا وصغار المستثمرين فقط”.

وأوضح بيرقدار أن الحكومة لا تسعى لخصخصة شركات الطاقة المملوكة للدولة، مما يعني أنها لن تبيع حصصا في تلك الشركات إلى شركة خاصة واحدة أو تحالف من الشركات.

وأضاف “تحتاج تلك (الشركات) إلى هياكل مؤسسية أقوى. ففي النظام الحالي للعالم المتنامي، من الصعب جدا إدارتها بمفهوم الشركات الحكومية التقليدية”.

وقال الوزير دون الإشارة إلى جدول زمني إن هناك حاجة لتعديلات قانونية لإطلاق الطروحات العامة الأولية لشركات الطاقة المملوكة للدولة، وستسعى الحكومة إلى الحصول على دعم البرلمان في هذا الشأن.

    المصدر :
  • رويترز

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