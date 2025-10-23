الخميس 1 جمادى الأولى 1447 ﻫ - 23 أكتوبر 2025 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

تركيا تعتزم شراء مقاتلات من الخارج.. إليكم السبب!

منذ ساعة واحدة
وزارة الدفاع التركية

وزارة الدفاع التركية

A A A
طباعة المقال

قال مصدر بوزارة الدفاع التركية الخميس إن تركيا تعتزم شراء أنظمة الدفاع التي تحتاجها من حلف شمال الأطلسي ودول أخرى في انتظار جاهزية طائرتها المقاتلة المحلية (قآن) للتسليم.

وذكرت رويترز أمس الأربعاء أن أنقرة اقترحت على حلفائها الأوروبيين والولايات المتحدة سبلا سريعة للحصول على طائرات مقاتلة متقدمة، في إطار محادثات تشمل شراء 40 طائرة يوروفايتر تايفون وطائرات إف-16 وإف-35 الأمريكية، في وقت يقوم فيه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بجولة في المنطقة تشمل الكويت وقطر وسلطنة عمان.

وذكر مصدر مطلع أن بموجب الاتفاق الذي تقترب تركيا من إبرامه مع بريطانيا بشأن طائرات تايفون، ستتسلم تركيا قريبا 12 طائرة من هذا الطراز‭ ‬من قطر وسلطنة عمان، اللتين اشترتا تلك الطائرات من قبل، لتلبية احتياجاتها الملحة الحالية.

وقال المصدر إن العمل على شراء طائرات تايفون مستمر وإن من المتوقع اكتمال الاتفاق الذي تسعى إليه أنقرة مع بريطانيا “في وقت مناسب”.

وأضاف المصدر في إفادة في أنقرة “لحين بدء تسليم طائراتنا المقاتلة قآن… من المقرر شراء الأنظمة المطلوبة لإكمال المهام الموكلة إلى القوات المسلحة التركية من الدول المعنية.. من حلفائنا بالأساس”.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

العاصمة الروسية- موسكو
الغزو الروسي لـ أوكرانيا
موسكو: الاتحاد الأوروبي يدمر نفسه بحظر الغاز الطبيعي المسال الروسي
الشرطة تتفقد المباني السكنية التي دمرت خلال الليل جراء غارات الطائرات المسيرة والصواريخ الروسية، في كييف، أوكرانيا، 28 سبتمبر 2025. رويترز
الغزو الروسي لـ أوكرانيا
إصابات‬ في هجوم روسي بطائرات مسيرة على كييف
وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو. رويترز
روبيو يحذر: خطط ضم الضفة الغربية قد تهدد هدنة غزة وخطة ترامب للسلام

الأكثر قراءة

المبعوث الخاص للولايات المتحدة إلى سوريا توم باراك
على وقع "زلزال باراك".. رسائل عربية تحذيرية حاسمة تصل إلى بيروت
جنود من الجيش الإسرائيلي قرب الحدود مع لبنان
فيديو لعملية برية إسرائيلية في لبنان.. وتدمير مرابض أسلحة لحزب الله!
مبنى وزارة العدل في لبنان
فضل شاكر من القضاء العسكري إلى المدني.. هل يُعطّل ملف "هلال حمود" إطلاق سراحه؟