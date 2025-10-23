تركيا تعتزم شراء مقاتلات من الخارج.. إليكم السبب!

قال مصدر بوزارة الدفاع التركية الخميس إن تركيا تعتزم شراء أنظمة الدفاع التي تحتاجها من حلف شمال الأطلسي ودول أخرى في انتظار جاهزية طائرتها المقاتلة المحلية (قآن) للتسليم.

وذكرت رويترز أمس الأربعاء أن أنقرة اقترحت على حلفائها الأوروبيين والولايات المتحدة سبلا سريعة للحصول على طائرات مقاتلة متقدمة، في إطار محادثات تشمل شراء 40 طائرة يوروفايتر تايفون وطائرات إف-16 وإف-35 الأمريكية، في وقت يقوم فيه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بجولة في المنطقة تشمل الكويت وقطر وسلطنة عمان.

وذكر مصدر مطلع أن بموجب الاتفاق الذي تقترب تركيا من إبرامه مع بريطانيا بشأن طائرات تايفون، ستتسلم تركيا قريبا 12 طائرة من هذا الطراز‭ ‬من قطر وسلطنة عمان، اللتين اشترتا تلك الطائرات من قبل، لتلبية احتياجاتها الملحة الحالية.

وقال المصدر إن العمل على شراء طائرات تايفون مستمر وإن من المتوقع اكتمال الاتفاق الذي تسعى إليه أنقرة مع بريطانيا “في وقت مناسب”.

وأضاف المصدر في إفادة في أنقرة “لحين بدء تسليم طائراتنا المقاتلة قآن… من المقرر شراء الأنظمة المطلوبة لإكمال المهام الموكلة إلى القوات المسلحة التركية من الدول المعنية.. من حلفائنا بالأساس”.