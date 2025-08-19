تركيا تعتزم طرح مناقصة لإطلاق شبكة الجيل الخامس في أكتوبر

قال عبد القادر أورال أوغلو وزير النقل والبنى التحتية التركي “إن أنقرة تخطط لطرح مناقصة لتشغيل ترددات شبكة الجيل الخامس التي طال انتظارها في أكتوبر تشرين الأول مع توقع إتاحة الخدمة بشكل أولي في 2026”.

وذكر أورال أوغلو أن تركيا تشاورت مع الشركات الرئيسية الثلاث لتشغيل خدمة الاتصالات في البلاد ودرست نماذج الجيل الخامس العالمية، لا سيما في أوروبا.

ومن المتوقع أن يشارك في المناقصة المشغلون الثلاثة، وهم شركات (تركسل) الحكومية و(ترك تيليكوم) ووحدة (فودافون) في تركيا.

وذكر أورال أوغلو في بيان صادر عن الوزارة “نهدف إلى نشر مواصفات المناقصة هذا الشهر وإجراء المناقصة في أكتوبر… هدفنا هو توسيع شبكة الجيل الخامس في أنحاء البلاد في غضون بضع سنوات بعد بدء تشغيل الإشارة الأولية في 2026”.

وقال أورال أوغلو في وقت سابق إنه يأمل في إجراء المناقصة في أغسطس آب.

وأظهر مرسوم رئاسي منشور في الجريدة الرسمية التركية يوم السبت أن المناقصة ستشمل 11 حزمة ترددات بين نطاقي 700 ميجاهرتز و3.5 جيجاهرتز، وستتراوح قيمة الحزمة الواحدة بين 50 و425 مليون دولار.

وحدد المرسوم الحد الأدنى لسعر حزم الترددات المتاحة عند مبلغ 2.13 مليار دولار.

وستشهد المناقصة أيضا تجديد الحكومة تراخيص شبكات المحمول الحالية المقرر انتهاء أجلها في 2029. وسيُطلب من المشغلين دفع خمسة بالمئة من إيراداتهم السنوية لتجديد التراخيص.