الثلاثاء 25 صفر 1447 ﻫ - 19 أغسطس 2025 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

تركيا تعتزم طرح مناقصة لإطلاق شبكة الجيل الخامس في أكتوبر

منذ 7 ثواني
علم تركيا

علم تركيا

A A A
طباعة المقال

قال عبد القادر أورال أوغلو وزير النقل والبنى التحتية التركي “إن أنقرة تخطط لطرح مناقصة لتشغيل ترددات شبكة الجيل الخامس التي طال انتظارها في أكتوبر تشرين الأول مع توقع إتاحة الخدمة بشكل أولي في 2026”.

وذكر أورال أوغلو أن تركيا تشاورت مع الشركات الرئيسية الثلاث لتشغيل خدمة الاتصالات في البلاد ودرست نماذج الجيل الخامس العالمية، لا سيما في أوروبا.

ومن المتوقع أن يشارك في المناقصة المشغلون الثلاثة، وهم شركات (تركسل) الحكومية و(ترك تيليكوم) ووحدة (فودافون) في تركيا.

وذكر أورال أوغلو في بيان صادر عن الوزارة “نهدف إلى نشر مواصفات المناقصة هذا الشهر وإجراء المناقصة في أكتوبر… هدفنا هو توسيع شبكة الجيل الخامس في أنحاء البلاد في غضون بضع سنوات بعد بدء تشغيل الإشارة الأولية في 2026”.

وقال أورال أوغلو في وقت سابق إنه يأمل في إجراء المناقصة في أغسطس آب.

وأظهر مرسوم رئاسي منشور في الجريدة الرسمية التركية يوم السبت أن المناقصة ستشمل 11 حزمة ترددات بين نطاقي 700 ميجاهرتز و3.5 جيجاهرتز، وستتراوح قيمة الحزمة الواحدة بين 50 و425 مليون دولار.

وحدد المرسوم الحد الأدنى لسعر حزم الترددات المتاحة عند مبلغ 2.13 مليار دولار.

وستشهد المناقصة أيضا تجديد الحكومة تراخيص شبكات المحمول الحالية المقرر انتهاء أجلها في 2029. وسيُطلب من المشغلين دفع خمسة بالمئة من إيراداتهم السنوية لتجديد التراخيص.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

علم ألمانيا
ألمانيا: انقطاع مؤقت لتدفقات النفط من كازاخستان عبر خط أنابيب دروجبا
صفقة تبادل الرهائن والأسرى بين حماس وإسرائيل. رويترز
هيئة البث: إسرائيل تطالب بالإفراج عن جميع الرهائن في غزة
فلسطينيون يتفقدون موقع غارة إسرائيلية شنت يوم الجمعة على مدرسة كانت تؤوي نازحين، في مدينة غزة، 16 أغسطس 2025. رويترز
ارتفاع عدد قتلى موظفي الإغاثة إلى مستوى قياسي خلال الحرب على غزة

الأكثر قراءة

توم براك
رسائل براك السرية إلى لبنان.. "نزع" لا تفاوض!
المبعوث الأميركي توم باراك. رويترز
هذا ما قاله باراك عن بري
الدكتور بيار الخوري
ماذا يحمل إعلان ستاندرد أند بورز بشأن لبنان.. بيار الخوري يوضح!