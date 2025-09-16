الثلاثاء 24 ربيع الأول 1447 ﻫ - 16 سبتمبر 2025 |
تركيا تعتقل 14 شخصاً في إطار تحقيق بشأن تلاعب في البورصة

منذ 5 دقائق
آخر تحديث: 16 - سبتمبر - 2025 1:28 مساءً
علم تركيا

ذكرت وكالة الأناضول للأنباء اليوم الثلاثاء أن الشرطة التركية اعتقلت 14 شخصا في إطار تحقيق حول الاشتباه في تلاعب في التعاملات بالبورصة الرئيسية في البلاد.

وقالت الوكالة إن من بين المحتجزين موظفين في شركة الاستثمار المحلية إنفستكو القابضة. وانخفضت أسهم إنفستكو 10 بالمئة في التعاملات المبكرة.

وأفادت الوكالة المملوكة للدولة نقلا عن بيان لممثلي الادعاء العام أنهم وجدوا زيادات غير طبيعية في أحجام التداول وأسعار الأسهم في بورصة إسطنبول، مما تسبب في خسائر لصغار المستثمرين.

وذكرت الوكالة أنهم وجدوا أيضا أن عائدات تلك التداولات تم غسلها في انتهاك لقانون أسواق رأس المال في البلاد.

ولم يتسن الحصول على تعليق بعد من ممثلي إنفستكو عندما اتصلت بهم رويترز.

وتصدر بيانات الادعاء العام عادة عبر الأناضول.

    المصدر :
  • رويترز

