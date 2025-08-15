تركيا تعتقل 40 شخصا بينهم رئيس بلدية بيوغلو بتهم فساد

قالت قناة (تي.آر.تي خبر) التركية اليوم الجمعة إن الشرطة اعتقلت 40 شخصا، من بينهم إينان جوناي رئيس بلدية منطقة بيوغلو في وسط إسطنبول، في إطار تحقيق فساد، في أحدث موجات حملة ضد المعارضة.

ويعد جوناي، وهو من حزب الشعب الجمهوري المعارض، رئيس البلدية السادس عشر الذي تعتقله السلطات في الحملة ليتجاوز بذلك عدد المعتقلين 500 شخص في أقل من عام.

ومن بين المحتجزين حاليا رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو، المنافس السياسي الرئيسي للرئيس رجب طيب أردوغان، الذي يجري التحقيق معه بتهم فساد وصلات بالإرهاب.

وينفي حزب الشعب الجمهوري هذه الاتهامات ويصفها بأنها محاولة للقضاء على بديل ديمقراطي، وهي تهمة تنفيها الحكومة.

وقالت تي.آر.تي خبر إن المعتقلين في العملية الأخيرة يشتبه في تورطهم في أنشطة احتيال في شركات مرتبطة ببلدية إسطنبول.

وأضافت أنه تم إصدار مذكرات اعتقال بحق 44 شخصا، من بينهم الأربعون الذين اعتقلتهم الشرطة.

وانضمت أوزلام جيرجي أوغلو رئيسة بلدية أيدين في غرب تركيا من حزب الشعب الجمهوري إلى حزب العدالة والتنمية الحاكم بزعامة أردوغان أمس الخميس، مشيرة إلى خلافات مع إدارة الحزب.

وقال أوزغور أوزيل زعيم حزب الشعب الجمهوري للصحفيين إن مسؤولي حزب العدالة والتنمية هددوا جيرجي أوغلو بإجراء تحقيقات قانونية في بلديتها واعتقالها ما لم تنضم إلى الحزب الحاكم، لكنه لم يقدم دليلا على ذلك.

ووصف حياتي يازجي نائب رئيس حزب العدالة والتنمية ادعاء أوزيل بأنه “غير صحيح على الإطلاق”. ونفت جيرجي أوغلو الادعاء أيضا.