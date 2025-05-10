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تركيا تعلن استعدادها لمراقبة وقف إطلاق نار محتمل في أوكرانيا

منذ 50 دقيقة
وزارة الخارجية التركية

وزارة الخارجية التركية

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قال مصدر في وزارة الخارجية التركية إن الوزير هاكان فيدان أكد خلال اتصال مع “تحالف الراغبين” الداعم لكييف اليوم السبت استعداد بلاده لمراقبة وقف إطلاق نار محتمل في أوكرانيا.

واجتمع قادة بريطانيا وفرنسا وألمانيا وبولندا، أو ما يعرف باسم “تحالف الراغبين”، إلى جانب أوكرانيا في كييف اليوم السبت واتفقوا على وقف إطلاق نار غير مشروط لمدة 30 يوما اعتبارا من يوم الاثنين المقبل، بدعم من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وهدد زعماء الدول الخمس الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بعقوبات “ضخمة” جديدة في حال عدم امتثاله.

وذكر المصدر في وزارة الخارجية التركية، الذي طلب عدم الكشف عن هويته، أن فيدان انضم إلى الاتصال الذي أجراه “تحالف الراغبين” وأكد التزام تركيا بوحدة الأراضي الأوكرانية.

وأضاف المصدر أن فيدان عبر عن دعم أنقرة للجهود الرامية إلى وقف إطلاق النار غير المشروط، وأكد أن تركيا مستعدة للاضطلاع بمراقبة وقف إطلاق النار في أوكرانيا إذا تم التوصل إليه.

وترتبط تركيا، عضو حلف شمال الأطلسي، بعلاقات ودية مع كييف وموسكو منذ الغزو الروسي الكامل لأوكرانيا في عام 2022. وعبرت أنقرة عن دعمها لوحدة الأراضي الأوكرانية وقدمت لكييف مساعدات عسكرية، لكنها عارضت فرض عقوبات على روسيا.

وفي مارس آذار، أعلنت وزارة الدفاع التركية أنها قد تُساهم في مهمة حفظ سلام محتملة في أوكرانيا إذا أُعلن وقف إطلاق النار بين أوكرانيا وروسيا. وفي الشهر الماضي، اجتمع مسؤولون عسكريون من أوكرانيا وبريطانيا وفرنسا وتركيا في أنقرة لمناقشة أمن البحر الأسود بعد اتفاق محتمل على وقف إطلاق النار بين أوكرانيا وروسيا.

    المصدر :
  • رويترز

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