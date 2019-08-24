تركيا تعلن انطلاق عملية “المخلب الثالثة”

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أعلنت تركيا، اليوم السبت، عن شنها عملية عسكرية جديدة تحمل تسمية “المخلب-3” ضد مسلحي “حزب العمال الكردستاني” المتحصنين في جبال شمال العراق.

وذكرت وزارة الدفاع التركية في بيان لها أن العملية الجديدة انطلقت أمس الجمعة في منطقة سينات – حفتانين بهدف “ضمان أمن الحدود في الخطوط الأمامية، والقضاء على الإرهابيين ومغاراتهم وتحصيناتهم”.

وأشارت الوزارة إلى أن العملية تتواصل بنجاح وفقا للخطة الموضوعة، بإسناد من المقاتلات والطائرات المسيرة والمدفعية.

وأوضحت أنها تهدف إلى ضمان أمن الحدود من الخطوط الأمامية، والقضاء على الإرهابيين ومغاراتهم وتحصيناتهم في “سينات ـ حفتانين”.

ولفتت إلى أن العملية مستمرة بنجاح وفق الخطة الموضوعة، بدعم من المقاتلات والطائرات المسيرة والمدافع.

وفي 27 مايو/ أيار الماضي، انطلقت عملية “المخلب” بمنطقة “هاكورك” شمالي العراق، بهدف القضاء بشكل كامل على خطر الإرهاب الذي يهدد البلاد.

وأطلق الجيش التركي عملية “المخلب – 2″، في 12 يوليو/ تموز الماضي، ضد إرهابيي منظمة “بي كا كا” في شمال العراق.

ودأبت قوات الأمن والجيش التركي على استهداف مواقع المنظمة الإرهابية وملاحقة عناصرها داخل البلاد، وشمالي العراق.

يأتي ذلك ردا على هجمات إرهابية تنفذها المنظمة الانفصالية داخل تركيا بين الحين والآخر، مستهدفة المدنيين وعناصر الأمن والجيش.