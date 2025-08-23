تركيا تعلن عن اجتماع ثلاثي مع سوريا والأردن لتنظيم النقل البري

أعلن وزير النقل التركي عبد القادر أورال أوغلو عن اجتماع وزاري ثلاثي مرتقب بين تركيا وسوريا والأردن في الخريف المقبل، هدفه تنظيم عمليات النقل البري بين الدول الثلاث بشكل أكثر مهنية وكفاءة.

وفي تصريح نقلته وكالة “الأناضول”، أوضح أوغلو أنّ بلاده اتخذت خطوات عملية لتبسيط العبور على الحدود السورية ـ التركية، أبرزها إلغاء شرط التفريغ وإعادة التحميل للشاحنات. وأضاف أنّ الشاحنات السورية غير المطابقة للمواصفات ستُسمح بدخول الولايات التركية الحدودية فقط، فيما ستتمكن الشاحنات المطابقة للمواصفات من العبور إلى دول أخرى، على أن يُسمح للشاحنات التركية بالعبور إلى سوريا وصولًا إلى الأردن.

وأشار الوزير التركي إلى أنّ بلاده توصلت إلى اتفاق مع دمشق بشأن آلية التصاريح اللازمة، معربًا عن أمله ببدء تطبيقها قريبًا. كما كشف عن مشاريع للبنية التحتية في سوريا، أبرزها إعادة تأهيل خط سكة حديد غازي عنتاب – حلب المدمّر بالكامل بكلفة تصل إلى 120 مليون دولار، بتمويل يجري التفاوض حوله مع مؤسسات دولية، فيما ستتولى أنقرة تمويل أعمال ترميم خط الحجاز الحديدي.

وتطرّق أوغلو إلى ملف المطارات، فأكد أنّ شركات تركية ستقوم بتطوير وتوسعة مطار دمشق الدولي، بينما لا تزال المفاوضات مستمرة بشأن مطار حلب.

وختم الوزير مؤكداً أنّ “سوريا بحاجة إلى كل شيء من البنية التحتية إلى الفوقية، والتحدي الرئيسي يكمن في تأمين التمويل اللازم لهذه المشاريع”.