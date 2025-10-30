تركيا تفتح ثكناتها وأكاديمياتها العسكرية أمام الجنود والطلاب السوريين

أعلنت تركيا اليوم الخميس عن السماح للجنود السوريين باستخدام ثكناتها العسكرية للتدريب بهدف تطوير قدراتهم، فيما سيبدأ 49 طالبًا سوريًا الدراسة في أكاديميات عسكرية تركية اعتبارًا من يوم غد الجمعة.

ويأتي ذلك في إطار التعاون المستمر بين تركيا وسوريا بعد الإطاحة بالرئيس السابق بشار الأسد، حيث التزمت أنقرة بدعم إعادة هيكلة المؤسسات السورية وتدريب القوات المسلحة وتقديم المساعدة اللوجستية والسياسية.

وكان البلدان قد وقعا في أغسطس الماضي اتفاقًا للتدريب والاستشارات العسكرية، يتضمن تزويد الجيش السوري بمنظومات تسليح وأدوات دعم لوجستي، بالإضافة إلى برامج تدريبية وتبادل للزيارات والاستشارات الفنية.

وأوضحت وزارة الدفاع التركية أن وحدات من الجيش السوري بدأت بالفعل التدريب داخل الثكنات وميادين التدريب التابعة للقوات المسلحة التركية، بينما من المقرر أن يلتحق الطلاب السوريون بالجيش بعد إتمام دراساتهم في الأكاديميات العسكرية التركية.

وتجري أنقرة ودمشق مفاوضات حالية حول اتفاق تعاون عسكري أوسع، حيث تعد مذكرة أغسطس خطوة أولى نحو تعزيز هذا التعاون المستقبلي.