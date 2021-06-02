تركيا تفرض الحجر الصحي على القادمين من 8 دول بسبب كورونا

في إطار التدابير والإجراءات لمكافحة فيروس كورونا، قررت شركة الخطوط الجوية التركية، فرض حجر صحي لمدة 14 يوما للقادمين من 8 دول.

وأشارت في بيان لها، إلى أن “قرار السلطات التركية يتعلق بالوافدين من أفغانستان وبنغلاديش والبرازيل وجنوب إفريقيا والهند ونيبال وباكستان وسريلانكا”.

وأضاف البيان: “الأشخاص المتواجدون في الدول الثماني المذكورة خلال الأسبوعين الأخيرين، سيطلب منهم تقديم فحص يثبت عدم إصابتهم بكورونا “PCR” على أن يكون سار لمدة 72 ساعة من تاريخ قدومهم إلى تركيا، وسيخضعون لحجر صحي لمدة 14 يوما في أماكن تحددها الولايات التركية”.

وأكد البيان، ضرورة أن “يبرز القادمون من بريطانيا وإيران ومصر وسنغافورا، تقريرا يثبت عدم إصابتهم بالفيروس، صادرا قبل 72 ساعة على الأقل من تاريخ الدخول إلى البلاد”.

ولفت البيان إلى أن “الأشخاص القادمين إلى تركيا من خارج تلك الدول الثماني، وتلقوا اللقاح قبل 14 يوما على الأقل، أو أصيبوا بالفيروس في الأشهر الستة الأخيرة، لن يطلب منهم إبراز تقرير يثبت عدم إصابتهم بكورونا، ولن يخضعوا لحجر صحي”.