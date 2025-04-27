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تركيا تكشف: حماس تبدي مرونة غير مسبوقة لسلام دائم مع إسرائيل

منذ 19 ساعة
وزير الخارجية التركية هاكان فيدان

وزير الخارجية التركية هاكان فيدان

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قال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان اليوم الأحد إن المحادثات مع حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) خلال الأيام القليلة الماضية أظهرت أن الحركة ستكون أكثر انفتاحا على اتفاق يتجاوز وقف إطلاق النار في غزة ويهدف إلى حل دائم للصراع مع إسرائيل.

وفي 19 أبريل نيسان، أجرى فيدان ورئيس المخابرات التركية إبراهيم كالين محادثات مع مسؤولين من حماس في أنقرة لمناقشة أحدث الجهود الرامية للتوصل إلى وقف إطلاق النار والوضع في غزة.

وقال فيدان في العاصمة القطرية الدوحة إن تلك المحادثات أظهرت أن حماس ستكون أكثر استعدادا لتوقيع اتفاق يتناول أيضا قضية الأراضي الفلسطينية المحتلة وقضايا أخرى، مضيفا أن الأزمة يمكن أن تتحول إلى فرصة لتطبيق حل الدولتين للصراع الإسرائيلي الفلسطيني.

    المصدر :
  • رويترز

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