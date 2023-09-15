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تركيا تكشف: خط أنابيب النفط مع العراق سيبدأ العمل قريبًا

منذ 11 دقيقة
خط أنابيب

خط أنابيب

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أعلن وزير الطاقة التركي ألب أرسلان بيرقدار، أنّ فحص خط أنابيب النفط بين العراق وتركيا اكتمل، وسيكون خط الأنابيب جاهزًا “من الناحية الفنية” للتشغيل قريبًا.

يأتي ذلك بعد أن أوقفت تركيا التدفقات عبر خط الأنابيب الواقع في شمال العراق في 25 مارس/ آذار، بعد أن أمر حكم في قضية تحكيم صادر عن غرفة التجارة الدولية أنقرة بدفع تعويضات لبغداد عن الصادرات غير المصرح بها من قبل حكومة إقليم كردستان العراق بين عامي 2014 و2018.

وبدأت تركيا بعد ذلك أعمال الصيانة في خط الأنابيب الذي يمر عبر منطقة نشطة زلزاليا والذي تقول إنه تضرر بسبب فيضانات.

وقال بيرقدار في إفادة صحافية أمس الخميس، لكن الوزارة حظرت نشرها حتى اليوم الجمعة: “اعتبارًا من اليوم، أكملت شركة مسح مستقلة أعمالها وهم الآن يعدون التقرير”. ولم يذكر موعدًا لاستئناف تدفقات النفط.

    المصدر :
  • رويترز

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