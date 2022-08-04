تركيا تكشف عن خطط لإبحار 3 سفن حبوب من موانئ أوكرانيا

ذكرت وزارة الدفاع التركية، الخميس نقلا عن الوزير خلوصي أكار أن ثمة خططا لإبحار ثلاث سفن من الموانئ الأوكرانية غدا الجمعة بموجب اتفاق للإفراج عن صادرات الحبوب الأوكرانية.

وأبحرت أول سفينة تحمل حبوبا أوكرانية من ميناء أوديسا يوم الاثنين ووصلت إلى مضيق البوسفور بعد نحو 36 ساعة بموجب اتفاق بين روسيا وأوكرانيا بوساطة تركيا والأمم المتحدة يهدف إلى تخفيف حدة أزمة الغذاء العالمية الناجمة عن الحرب.

وقال البيان التركي إن أكار أجرى محادثات مع وزيري الدفاع والبنية التحتية الأوكرانيين لمناقشة الوضع بشأن شحنات الحبوب التي ينظمها مركز التنسيق المشترك في اسطنبول.

ونقل البيان عن أكار قوله “نتيجة للعمل المكثف والتنسيق في المركز، من المقرر أن تبدأ ثلاث سفن الإبحار غدا من الموانئ الأوكرانية لنقل شحنات الحبوب”. ولم يحدد الوزير الموانئ المعنية.

وقال أكار أيضا إن من المتوقع أن تتجه سفينة فارغة إلى أوكرانيا بعد تفتيشها في إسطنبول، لكنه لم يحدد هوية السفينة.

وقال متحدث باسم إدارة منطقة أوديسا الأوكرانية إن من المتوقع وصول سفينة بضائع سائبة تركية إلى ميناء تشورنومورسك المطل على البحر الأسود غدا الجمعة لتكون أول سفينة تصل إلى ميناء أوكراني منذ الغزو الروسي.

وأضاف المتحدث أن السفينة هي أوسبريس وترفع علم ليبيريا.

وقال صحفي من رويترز إنه حتى بعد ظهر اليوم الخميس كانت السفينة أوسبريس ترسو في بحر مرمرة على مسافة كيلومتر واحد قبالة الساحل الآسيوي لإسطنبول، إلى جانب سفن أخرى تنتظر عبور مضيق البوسفور إلى البحر الأسود.