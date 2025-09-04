تركيا تلغي حفل مغن فرنسي بعد دعوات للاحتجاج بسبب موقفه الداعم لإسرائيل

ألغت السلطات التركية حفلا غنائيا للمغني الفرنسي من أصل جزائري إنريكو ماسياس، يهودي الديانة، بعد دعوات للاحتجاج بسبب موقفه الداعم لإسرائيل.

وقال مكتب حاكم إسطنبول في وقت متأخر من أمس الأربعاء إنه تقرر إلغاء حفل ماسياس الذي كان سيقام مساء غد الجمعة في المدينة “بعد دعوات مكثفة للاحتجاج ضد الحفل”.

وذكر المكتب في بيان أن مثل هذه الاحتجاجات من شأنها أن تضع المتظاهرين “في وضع غير منصف من الناحية القانونية، وتتسبب في مظالم”.

كما حظر الحاكم أي احتجاجات حول مكان الحفل الموسيقي في منطقة شيشلي بإسطنبول غدا الجمعة.

وتنتقد تركيا العضو في حلف شمال الأطلسي إسرائيل بشدة بسبب أفعالها في غزة وتتهمها بارتكاب إبادة جماعية هناك.

وعلقت تركيا كل الأنشطة التجارية مع إسرائيل، ودعت إلى اتخاذ تدابير دولية ضدها، وحثت القوى العالمية مرارا على وقف دعم إسرائيل.

وتنفي إسرائيل بشدة أن تكون أفعالها في غزة تشكل إبادة جماعية. ووفقا للسلطات الصحية بالقطاع فقد أسفرت الحملة الإسرائيلية عن مقتل أكثر من 63 ألف شخص.