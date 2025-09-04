الخميس 12 ربيع الأول 1447 ﻫ - 4 سبتمبر 2025 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

تركيا تلغي حفل مغن فرنسي بعد دعوات للاحتجاج بسبب موقفه الداعم لإسرائيل

منذ ساعة واحدة
علم تركيا

علم تركيا

A A A
طباعة المقال

ألغت السلطات التركية حفلا غنائيا للمغني الفرنسي من أصل جزائري إنريكو ماسياس، يهودي الديانة، بعد دعوات للاحتجاج بسبب موقفه الداعم لإسرائيل.

وقال مكتب حاكم إسطنبول في وقت متأخر من أمس الأربعاء إنه تقرر إلغاء حفل ماسياس الذي كان سيقام مساء غد الجمعة في المدينة “بعد دعوات مكثفة للاحتجاج ضد الحفل”.

وذكر المكتب في بيان أن مثل هذه الاحتجاجات من شأنها أن تضع المتظاهرين “في وضع غير منصف من الناحية القانونية، وتتسبب في مظالم”.

كما حظر الحاكم أي احتجاجات حول مكان الحفل الموسيقي في منطقة شيشلي بإسطنبول غدا الجمعة.

وتنتقد تركيا العضو في حلف شمال الأطلسي إسرائيل بشدة بسبب أفعالها في غزة وتتهمها بارتكاب إبادة جماعية هناك.

وعلقت تركيا كل الأنشطة التجارية مع إسرائيل، ودعت إلى اتخاذ تدابير دولية ضدها، وحثت القوى العالمية مرارا على وقف دعم إسرائيل.

وتنفي إسرائيل بشدة أن تكون أفعالها في غزة تشكل إبادة جماعية. ووفقا للسلطات الصحية بالقطاع فقد أسفرت الحملة الإسرائيلية عن مقتل أكثر من 63 ألف شخص.

    المزيد من أخبار العالم

    علم الصين يرفرف قبالة أحد المباني في العاصمة بكين - رويترز
    وزارة الخارجية الصينية: لا نستهدف أي طرف ثالث في علاقاتنا مع الآخرين
    مقاتلون من كتائب الشهيد عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة حماس. رويترز
    تحذير عاجل من القسام: كود QR ورسالة نفسية تهز إسرائيل
    زلزال
    ارتفاع عدد قتلى زلزال أفغانستان والناجون يواجهون أزمة مساعدات

    الأكثر قراءة

    الغارات على انصارية استهدفت مجمع لتصليح وصيانة الجرافات
    فيديو.. ليل جنوب لبنان تحت النار!
    مقاعد الطلاب في المدارس
    الطويل لـ"صوت بيروت": هذا ما يحصل في المدارس الخاصة!
    نائبة المبعوث الخاص للولايات المتحدة إلى الشرق الأوسط مورغان اورتاغوس
    أورتاغوس في بيروت الأحد.. ما هدف الزيارة؟