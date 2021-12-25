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تركيا تلقي القبض على تسعة أجانب بعملية أمنية في إسطنبول

25 - ديسمبر - 2021
الشرطة التركية

الشرطة التركية

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ألقت السلطات التركية، اليوم السبت، القبض على 9 أجانب في 5 مناطق من إسطنبول، وذلك ضمن عملية أمنية ضد تنظيم “داعش”، حسب ما أفادت به وكالة “الأناضول”.

وحسب ما نقلته مصادر أمنية لـ”الأناضول”، فإن “فرق مكافحة الإرهاب بمديرية الأمن في إسطنبول أطلقت عملية أمنية لإلقاء القبض على متهمين يشتبه في قيامهم بأنشطة أو التخطيط لعمليات لصالح التنظيم الإرهابي”.

ونفذت الفرق عمليات مداهمة على 13 عنوانا في 5 مناطق من إسطنبول، أوقفت بنتيجتها 9 مشتبهين أجانب، دون تحديد جنسياتهم.

وصادرت الفرق الكثير من الوثائق والأجهزة الرقمية في تلك العناوين.

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