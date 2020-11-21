استمع لاذاعتنا

تركيا تمدد عمليات التنقيب في الشرق المتوسط فهل يعود التوتر مع اليونان؟

منذ 18 دقيقة
سفينة التنقيب التركية أوروتش

سفينة التنقيب التركية أوروتش

A A A
طباعة المقال

أعلنت تركيا عن تمديدها فترة التنقيب عن النفط في منطقة متنازع عليها شرق المتوسط، الامر الذي يشي بعودة التوترات مع اليونان.

وقالت تركيا إنها ستمدد أعمال التنقيب لسفينتها أوروتش رئيس في منطقة متنازع عليها بشرق البحر المتوسط حتى 29 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري.

وتخوض تركيا واليونان، العضوان في حلف شمال الأطلسي، نزاعا حول نطاق الجرف القاري لكل منهما والمطالب المتداخلة بموارد النفط والغاز في شرق البحر المتوسط.

واندلع خلاف في أغسطس/آب عندما أرسلت تركيا السفينة أوروتش رئيس إلى المياه التي لليونان، وقبرص أيضا، وأفاد إخطار صادر عن البحرية التركية اليوم السبت بأن أوروتش رئيس، وسفينتين أخريين هما أتامان وجنكيز خان، ستواصل العمل في منطقة غربي قبرص.

وكانت أنقرة سحبت السفينة أوروتش رئيس في سبتمبر/أيلول للسماح بجهود دبلوماسية مع اليونان لكنها أعادت إرسالها بعد ذلك إلى المنطقة، مما أثار ردود فعل غاضبة من اليونان وفرنسا وألمانيا، وكان من المقرر أن تنتهي السفينة من عملها بحلول يوم 23 نوفمبر/تشرين الثاني.

    المصدر :
  • إرم نيوز

المزيد من أخبار العالم

أثناء كلمة الملك سلمان
الملك سلمان في افتتاح قمة العشرين: نبذل قصارى جهودنا لتجاوز أزمة كورونا
الملك سلمان بن عبد العزيز
الملك سلمان: مسؤوليتنا كانت وستظل المضي قدماً نحو مستقبل أفضل
عناصر من الجيش التركي - أرشيفية
تركيا تستعد لإرسال قوات عسكرية إلى إقليم كارباخ

مواضيع قد تهمك

مواضيع قد تهمك

الأكثر قراءة

ميليشيا حزب الله
دولار حزب الله نفد … و”الضاحية” بركان يغلي في وجه الحزب
الزئبق الأحمر
مادة يقدمها السحرة للجن ماذا تعرفون عن الزئبق الأحمر؟ إليكم الحقيقة
يجب على كل رجل إجراء اختبارات السكر سنويا
هذه الإختبارات التي يجب أن يجريها كل رجل حفاظا على صحته