تركيا تمدد عمليات التنقيب في الشرق المتوسط فهل يعود التوتر مع اليونان؟

أعلنت تركيا عن تمديدها فترة التنقيب عن النفط في منطقة متنازع عليها شرق المتوسط، الامر الذي يشي بعودة التوترات مع اليونان.

وقالت تركيا إنها ستمدد أعمال التنقيب لسفينتها أوروتش رئيس في منطقة متنازع عليها بشرق البحر المتوسط حتى 29 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري.

وتخوض تركيا واليونان، العضوان في حلف شمال الأطلسي، نزاعا حول نطاق الجرف القاري لكل منهما والمطالب المتداخلة بموارد النفط والغاز في شرق البحر المتوسط.

واندلع خلاف في أغسطس/آب عندما أرسلت تركيا السفينة أوروتش رئيس إلى المياه التي لليونان، وقبرص أيضا، وأفاد إخطار صادر عن البحرية التركية اليوم السبت بأن أوروتش رئيس، وسفينتين أخريين هما أتامان وجنكيز خان، ستواصل العمل في منطقة غربي قبرص.

وكانت أنقرة سحبت السفينة أوروتش رئيس في سبتمبر/أيلول للسماح بجهود دبلوماسية مع اليونان لكنها أعادت إرسالها بعد ذلك إلى المنطقة، مما أثار ردود فعل غاضبة من اليونان وفرنسا وألمانيا، وكان من المقرر أن تنتهي السفينة من عملها بحلول يوم 23 نوفمبر/تشرين الثاني.