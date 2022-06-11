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تركيا تمنع السوريين من السفر إلى بلدهم في عيد الأضحى

منذ 10 ساعات
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أعلن وزير الداخلية التركي، سليمان صويلو، عدم السماح للسوريين بزيارة بلادهم في إجازة عيد الأضحى القادم، بحسب ما نقلت عنه وكالة “الأناضول” التركية.

جاء ذلك في كلمة خلال مؤتمر صحفي، السبت، بالعاصمة أنقرة، قال فيها: “على غرار عيد الفطر لن نسمح للسوريين بزيارة بلادهم في إجازة عيد الأضحى”.

وتستضيف تركيا قرابة 3,7 مليون لاجئ سوري، ونشأت توترات على مر السنين، لا سيما في صيف 2021، بين اللاجئين والسكان المحليين الذين يواجهون أزمة اقتصادية ومالية حادة، وفقا لـ”فرانس برس”.

وتسبب النزاع في سوريا منذ اندلاعه عام 2011 بمقتل نحو نصف مليون شخص وألحق دمارا هائلا بالبنى التحتية وأدى إلى تهجير ملايين السكان داخل البلاد وخارجها، وكانت تركيا من اللاعبين الأساسيين في الصراع وفتحت حدودها للاجئين.

ومطلع الشهر الحالي، أعلن إردوغان أنه يحضر “لعودة مليون” سوري إلى بلدهم على أساس طوعي، من خلال تمويل استحداث ملاجئ وبنى مناسبة لاستقبالهم في شمال غرب سوريا، بمساعدة دولية.

    المصدر :
  • الحرة

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