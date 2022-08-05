تركيا تنشر فيديو لإيرانيين يلاحقون اهدافاً اسرائيلية

في مقطع فيديو نشرته وسائل إعلام تركية، شوهد عملاء إيرانيون مشتبه بهم يتابعون ويصورون أهدافاً إسرائيلية محتملة في المطارات ومراكز التسوق والفنادق في جميع أنحاء إسطنبول الشهر الماضي.

كما أظهر الشريط، الذي قيل إنه تم الحصول عليه من مصادر أمنية، عدة رجال يتتبعون السائحين الإسرائيليين ويصورونهم، ووثقت الكاميرات المشتبه بهم وهم يتابعون الإسرائيليين في المطارات ومراكز التسوق والفنادق، وقد فحصت الشرطة التركية اللقطات التي أخذت من كاميرات مراقبة، وفق The Times Of Israel.

وتعرفت السلطات التركية على العديد من المواطنين الإيرانيين الذين دخلوا البلاد مؤخراً، غالباً بجوازات سفر مزورة، وأظهروا نشاطاً مشبوهاً، مثل تبديل المركبات بشكل روتيني، وقال مصدر تركي للقناة 12 الإسرائيلية الأربعاء: “نحن نتحدث عن حدث على نطاق لم نشهده من قبل”.

Ölüm timi böyle geldi

İranlı casuslar böyle keşif yapmış #casus pic.twitter.com/aaYPN6oPZP — Atv Haber (@AtvHaberTurkiye) August 2, 2022

يذكر أنه في 23 يونيو، ألقت الشرطة التركية القبض على 5 إيرانيين متهمين بالتخطيط لهجمات ضد أهداف إسرائيلية في إسطنبول.

جاءت أنباء الاعتقال بعد أسابيع من أمر تل أبيب الإسرائيليين في إسطنبول بالمغادرة على الفور، محذرة من مؤامرة هجوم إيرانية وشيكة تستهدفهم في تركيا.

كما أفادت وسائل إعلام إسرائيلية نقلاً عن وسائل إعلام تركية بأن من بين المستهدفين بالاختطاف دبلوماسياً إسرائيلياً سابقاً وزوجته، فيما لم يُنشر اسم الدبلوماسي.

وبعد شهر، أشارت تقارير تركية إلى أن أنقرة أحبطت محاولة إيرانية أخرى لاستهداف إسرائيليين في إسطنبول، قائلة إن 3 رجال اعتقلوا. وتم القبض عليهم في 14 يوليو وهم يحملون بندقية ومسدسين وكاتما للصوت وذخيرة.

وبحسب ما تردد، حاول الرجال استهداف السياح الإسرائيليين المقيمين في فندق بالقرب من ميدان تقسيم في إسطنبول، مقابل 35 ألف دولار. وفي اليوم التالي، نشرت صحيفة “الصباح” التركية اليومية، مقطع فيديو يظهر فيه رجل يصور مناطق داخل الفندق. وذكرت أنه في هذه القضية، تم اعتقال 4 من أعضاء الخلية في “اللحظة الأخيرة”.

يشار إلى أن إيران وإسرائيل انخرطتا في حرب ظل منذ سنوات طويلة، لكن التوترات تصاعدت في الأشهر الأخيرة بعد سلسلة من الوفيات الغامضة البارزة التي ألقت طهران باللوم فيها على إسرائيل، والضربات الجوية ضد أهداف مرتبطة بإيران في سوريا، وانتهاكات إيران المتزايدة للاتفاقات النووية.

وادعت إيران أن إسرائيل مسؤولة عن مقتل العقيد بالحرس الثوري حسن صياد خدائي في منزله بطهران في 22 مايو. وكان اغتيال خدائي أكثر عمليات القتل شهرة داخل إيران منذ مقتل العالم النووي محسن فخري زاده في نوفمبر 2020، والذي ألقت فيه طهران باللوم أيضاً على تل أبيب.

كذلك قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده، إن المزاعم الإسرائيلية بأن طهران كانت تستهدف إسرائيليين في تركيا “لا أساس لها” وهي جزء من “سيناريو مصمم مسبقاً لتدمير العلاقات بين أنقرة وطهران”.