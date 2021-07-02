الأثنين 26 ذو الحجة 1443 ﻫ - 25 يوليو 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

تركيا تواصل المباحثات بشأن مطار كابل

2 - يوليو - 2021
وزير الدفاع التركي خلوصي أكار

وزير الدفاع التركي خلوصي أكار

A A A
طباعة المقال

تواصل المباحثات بشأن تشغيل مطار “حامد كرزاي” الدولي في العاصمة الأفغانية كابل، بحسب ما صرح وزير الدفاع التركي خلوصي أكار اليوم الجمعة في العاصمة أنقرة، مؤكدا أهمية ملف تشغيل مطار كابل، من “حيث مستقبل أشقائنا في أفغانستان وسد احتياجاتهم”.

ولفت أكار إلى أن تركيا تقوم بتشغيل مطار كابل منذ 6 سنوات، مضيفا أن الرئيس رجب طيب أردوغان، أكد خلال قمة الناتو إمكانية استمرارها في ذلك إذا تحققت الشروط والظروف اللازمة.

وأشار أكار إلى استمرار مباحثات تركيا مع دول عدة في مواضيع توفير الدعم السياسي والمالي واللوجيستي لأفغانستان.

وقال: “لقاءاتنا مع الأمريكيين مستمرة، لم نتوصل إلى قرار بعد، لكننا نسعى إلى ذلك، فأفغانستان شقيقتنا، وقمنا بكل ما يلزم حتى اليوم من أجل ضمان أمنها وسلامها ورفاهيتها، وسنواصل ذلك”.

وشدد على أهمية “إبقاء مطار كابل مفتوحا وتشغيله، ندرك ذلك جيدا، ففي حال إغلاقه سيتم سحب السفارات، وبعدها ستصبح أفغانستان دولة معزولة، وستواجه مشاكل خطيرة على صعيد العلاقات الدولية”.

وقبل أسبوع أعلنت وزارة الدفاع التركية أنها بحثت مع الوفد الأمريكي مجالات التعاون بخصوص تشغيل مطار كابل، بحسب وكالة “الأناضول”.

    المزيد من أخبار العالم

    الجيش الأوكراني
    الغزو الروسي لـ أوكرانيا
    هل تكسر ألمانيا سياسة "تبادل الخواتم" مع أوكرانيا؟!
    علم اليونان
    اليونان ستدعم فواتير الكهرباء بأكثر من مليار يورو في أغسطس
    الشرطة الكندية
    قتلى بإطلاق نار في كندا

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    معمل الزهراني
    تشغيل معمل الزهراني الحراري يعوّض عن دير عمار: التقنين مستقرّ
    المنتخب اللبناني
    اعتداء على المنتخب اللبناني بعد فوزه على الأردن
    قائد الجيش العماد جوزف عون
    الانتخابات الرئاسية.. قائد الجيش الأوفر حظًّا؟