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تركيا توقف 11 شخصا بشبهة التجسس لصالح إيران

منذ 51 دقيقة
عناصر من الأمن التركي- أرشيفية

عناصر من الأمن التركي- أرشيفية

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أعلنت السلطات الأمنية التركية، الاثنين، عن توقيف 11 شخصا يشتبه في قيامهم بالتجسس وخطف معارض لصالح إيران وسط توتر متصاعد بين أنقرة وطهران.

وقبضت الاستخبارات التركية على 11 تركيا في عمليات عدة نفذتها أخيرا لتورطهم المزعوم في اختفاء، حبيب شعب، المعارض الإيراني الذي عاش في السويد وزار اسطنبول في أكتوبر الماضي، بعدما أوقعت به امرأة إيرانية.

وأوضحت الشرطة التركية في بيان “خلال التحقيق الذي أجري بالتعاون مع الاستخبارات(…) ثبت أن أشخاصا متورطين في اختفاء منشق إيراني كانوا يقومون أيضا بنشاطات تجسس ضد بلدنا”.

وكان شعب يقود في السويد جماعة انفصالية عربية إيرانية يطلق عليها “أسملا” (حركة النضال العربي لتحرير الأحواز).

ويزعم أن المشتبه بهم خطفوا شعب في إسطنبول قبل نقله إلى فان، على الحدود الإيرانية، وتسليمه للسلطات في طهران، بحسب الشرطة التركية.

وأوقف خمسة من هؤلاء في إسطنبول وخمسة آخرون في منطقة “فان”، وواحد في أنقرة، وهم متهمون أيضا بالتورط في اغتيالات على صلة بتاجر المخدرات الإيراني المعروف ناجي شريفي زندشتي.

وقد أدين زندشتي في تركيا بتهريب المخدرات، عام 2007 واحتجز عام 2018، لتورطه المزعوم في اغتيالات. وأطلق سراحه بعد ستة أشهر.

    المصدر :
  • الحرة

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