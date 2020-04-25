تركيا جندت 10 آلاف “مرتزق” في ليبيا

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تواصل تركيا مساعيها لتجنيد المرتزقة للقتال في ليبيا ، قال المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم السبت، إن عدد المقاتلين الذين نقلتهم تركيا إلى غرب ليبيا ارتفع إلى حوالي 7400 مرتزق، بينهم مجموعة غير سورية، في حين أنّ عدد المقاتلين الذين وصلوا المعسكرات التركية لتلقي التدريب تمهيدا لإرسالهم بلغ نحو 2500 مقاتل.

وبحسب المرصد السوري، فإن عملية إرسال المقاتلين إلى ليبيا للقتال إلى جانب ميليشيات “الوفاق”، ضد الجيش الوطني الليبي، تشهد تصاعدا لافتا رغم ارتفاع عدد القتلى في صفوفهم إلى 223 قتيلا.

وأوضح المرصد أن فصائل “الجيش الوطني” الموالي لتركيا، يقوم بتسجيل قوائم جديدة، بإشراف الاستخبارات التركية.

ونقل المرصد عن مصادره، أن عدة فصائل رفضت إرسال مقاتلين جدد، بينما تمارس تركيا ضغوطات عليها لإيقاف الدعم في حال رفض تسلم قوائم مقاتلين جديدة.

وتابع أن قادة المجموعات طالبوا المقاتلين، بأن يؤكدوا خلال حديثهم مع أشخاص ليبيين أنهم قدموا إلى هناك “لمساعدة الشعب الليبي” وليس من أجل المال، و ذلك في إطار محاولة “الفصائل السورية” تحسين صورتها في ليبيا أمام الرأي العام، بعد أن اهتزت خلال الآونة الأخيرة؛ على خلفية تسريب الأوضاع السيئة التي تعيشها تلك الفصائل.

و تابع أن حصيلة القتلى في صفوف الفصائل الموالية لتركيا جراء العمليات العسكرية في ليبيا بلغت إلى الآن 223 مقاتلا، منوها بأن القتلى من فصائل “لواء المعتصم وفرقة السلطان مراد ولواء صقور الشمال والحمزات وسليمان شاه”.

ووفق المرصد، فإن القتلى سقطوا خلال الاشتباكات على محاور حي صلاح الدين جنوب طرابلس، ومحور الرملة قرب مطار طرابلس، ومحور مشروع الهضبة، بالإضافة لمعارك مصراتة ومناطق أخرى في ليبيا.